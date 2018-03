Futuro gobierno trabaja en definición de puestos clave para el área económica

Tras la designación de los subsecretarios y del futuro Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, el gabinete económico del Presidente electo Sebastián Piñera trabaja para definir a la brevedad los nombres de quienes liderarán cargos estratégicos en servicios de primera línea del sector. Durante ésta y la próxima semana, los ministros se reunirán con los subsecretarios y parte de lo que serán su equipo de asesores para proponer al mandatario los profesionales más “idóneos”.

Uno de las principales definiciones apunta al futuro presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ex Superintendencia de Valores y Seguros, en reeemplazo de Carlos Pavez.

Para este cargo, el economista de la UC, Pablo Correa, asoma como uno de los principales candidatos. Correa, actual director ejecutivo de Denk Consultores, fue coordinador de mercado de capitales del ministerio de Hacienda durante la primera administración de Piñera y participó en el equipo económico durante la última campaña presidencial.

En todo caso no es el único cargo para el que se menciona el nombre de Correa, quién también es una de las cartas que se baraja para la vicepresidencia ejecutiva de Corfo, entidad que es considerada clave por las autoridades del nuevo gobierno en materia de impulso a la inversión y productividad.

Otra de las definiciones relevantes apunta al futuro director del Servicio de Impuestos Internos (SII), sobre todo considerando el interés del nuevo gobierno de hacer modificaciones a la reforma tributaria de la actual administración. Para dirigir este organismo se plantean nombres como el del ex director del SII en 2013, Alejandro Burr, y la abogada tributarista, Carolina Fuensalida.

Pese a ello, una de las tesis que tiene mayor fuerza es que el actual director, Fernando Barraza, se mantenga en el cargo hasta agosto de este año, cuando culmina su período por Alta Dirección Pública (ADP). Esto porque Barraza es de los que más conoce sobre la implementación de la reforma, que tendrá su prueba de fuego en la Operación Renta de este año, con la iniciativa en pleno régimen. Además, porque la útima reforma a la ADP permite al nuevo gobierno reemplazar inmediatamente hasta 12 cargos de primer nivel elegidos a través del sistema, por lo que se optaría por no ocupar uno de esos cupos con Barraza y esperar que finalice su período.

En el Ministerio de Economía, en tanto, la prioridad apunta a definir nuevas jefaturas para el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). En el caso del INE, uno de los candidatos que suena con fuerza es el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores. En el Sernac hay tres nombres que estarían siendo evaluados: Lucas del Villar, ex subdirector del servicio; Cristian Acuña, ex gerente legal de Cencosud; y Alejandro Arriagada, ex fiscal del Ministerio de Economía.

En el ámbito laboral, una de las definiciones importantes es la Dirección del Trabajo, entidad que entre otros fiscaliza la implementación de la reforma laboral. En la DT se barajan los nombres del abogado Héctor Humeres (árbitro en el caso Corfo – SQM), Marcelo Soto (ex subsecretario del Trabajo), y la abogada de la Universidad de Chile, María Cristina Gajardo.

Para la Superintendencia de Pensiones, en un principio se mencionaba al ex subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, aunque éste ya habría desechado la idea por razones de índole personal. Frente a este escenario, Mónica Titze, ex jefa del área de Estudios de la Subsecretaria de Previsión Social, aparece como una de las candidatas, si bien tampoco se ha desechado la alternativa de que continúe el actual superintendente, Osvaldo Macías, quien ha mantenido una buena relación con la industria.