Hacienda autorizó aporte para Codelco por US$520 millones en diciembre

Pese a que en enero pasado la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que durante ese mes se iba a dar conocer el monto de capitalización que destinó el Estado para Codelco en 2017, finalmente nada se supo respecto de este aporte.

Sin embargo, de acuerdo con un documento al que obtuvo acceso La Tercera, el pasado 15 de diciembre el Ministerio de Hacienda declaró “totalmente tramitado” el aporte de capital para Codelco, por un monto de US$ 520 millones.

En el documento se aprecia que este fue recepcionado por la Contraloría General de la República el pasado 22 de noviembre, y que el 14 de diciembre de 2017 se tomó razón, pasando nuevamente a Hacienda.

La cifra es levemente menor a la estimación realizada en diciembre pasado por el presidente del directorio de la minera estatal, Oscar Landerretche, quien sostuvo que sería de US$ 575 millones.

Más de la mitad

Con la aprobación por parte de Hacienda de la entrega de estos US$ 520 millones a la cuprera estatal, y sumando los cuatro años de gobierno de la Presidenta Bachelet, su administración aportó recursos a la empresa por un total de US$ 2.295 millones.

De esta forma, la entrega de recursos llegó al 57,4% de los US$ 4.000 que la Ley de Capitalización, promulgada el 29 de octubre, autorizaba como tope máximo a inyectar a la firma estatal.

Cinco fueron las ocasiones en las que la actual administración le entregó recursos a la empresa estatal a modo de capitalización, contando la última autorizada en diciembre. En 2014 el Estado permitió a la minera retener utilidades por US$ 200 millones, mientras que en 2015 y 2016 el gobierno le inyectó recursos a la cuprera por US$ 660 millones y US$ 500 millones, respectivamente. En abril del año pasado se le entregaron US$ 475 millones, para evitar que Codelco tuviera que endeudarse para cumplir con los compromisos derivados de la Ley Reservada del Cobre, que obliga a la minera a entregar el 10% de sus ventas para financiar a las Fuerzas Armadas.

Nuevo mecanismo

La necesidad de mejorar el sistema de financiamiento de Codelco, y modificarlo por uno más permanente es uno de los temas que abordará el próximo gobierno, que asume este 11 de marzo.

El próximo titular del Ministerio de Minería, el senador Baldo Prokurica, se ha referido a este punto, y ha señalado que apostará por un mecanismo más estable de financiamiento, el que no implica necesariamente mayores recursos para la estatal, sino más bien buscaría generar mayor estabilidad para que su administración tenga mayor certeza financiera.

“Si queremos que Codelco siga generando recursos importantes como lo ha hecho tanto tiempo, que son los que financian después la labor social del Estado, debemos tener una política de reinversión de utilidades que hoy no existe. Hoy, cada año los ministros de Hacienda y Minería definen. No hay hoja de ruta”, señaló Prokurica la semana pasada.

El próximo ministro de Minería, agregó que Codelco tiene que poder reinvertir sus utilidades como el resto de las empresas de la gran minería del cobre, que reutilizan cerca del 50% de sus utilidades.