Japonesa Mitsui reestructura inversiones en Chile para elevar producción de cobre

El grupo japonés Mitsui informó este viernes que reestructurará sus inversiones de cobre en Chile, lo que le llevará a incrementar su participación en la mina Collahuasi y a vender una pequeña parte de sus activos en el yacimiento Los Pelambres, elevando sus volúmenes totales del mineral.

Mitsui & Co Ltd precisó que comprará una participación de 3,6% en Collahuasi a JX Nippon Mining & Metals, una unidad de JXTG Holdings Inc, aumentando su inversión total en el yacimiento a 11,03%.

Además, venderá un 1,25% de participación en Los Pelambres a JX Metals y a la corredora Marubeni Corp.

Mitsui dijo que ambas operaciones incrementarán su volumen de producción de cobre en cerca de 15.000 toneladas al año, a 140.000 toneladas anuales.

La compañía dijo que la decisión es parte de sus esfuerzos por optimizar su portafolio al reestructurar y acumular activos de alta calidad. Los términos financieros de las operaciones no fueron revelados.

La participación de JX Metals en Los Pelambres aumentará a 15,79%, desde 15% y la de Marubeni subirá a 9,21% desde 8,75%, de acuerdo a ambas firmas.

JX Metals dijo que las transacciones apuntan a concentrar sus recursos en activos que considera clave. Los ingresos por la venta serán empleados para reforzar el negocio de procesamiento.

La compra de Marubeni de una participación adicional se produce en momentos en que la compañía está reforzando sus inversiones en cobre con miras al largo plazo, según indicó en un comunicado.

Corredurías japonesas están buscando nuevos activos ahora que fijaron sus mejores panoramas de resultados en seis años, gracias a los precios más elevados de las materias primas, desde los metales, pasando por el petróleo y el gas natural.

La minera Antofagasta PLC tiene el control de Los Pelambres con 60% de los activos, mientras que empresas japonesas como Mitsubishi Materials Corp y Mitsubishi Corp, cuentan con el resto de la participación.

Glencore y Anglo American tienen cada una un 44% de los activos de Collahuasi, mientras que un 12%del yacimiento está en manos de firmas japonesas como Mitsui Mining y Smelting Co Ltd.