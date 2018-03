Los directores independientes que aterrizan en Sky

Josefina Montenegro, presidenta de Caja La Araucana y ex superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, y Ben Baldanza, ex CEO de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines, se integraron al directorio de la línea aérea de la familia Paulmann. Con esta renovación, la firma busca abordar su siguiente desafío: acelerar la expansión internacional.

A fines de enero sesionó por primera vez el renovado directorio de Sky Airline. Dos integrantes debutaron en la mesa directiva de la aerolínea fundada en 2002 por Jürgen Paulmann: Josefina Montenegro, ex superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento y actual presidenta de Caja La Araucana; y Ben Baldanza, quien por 11 años fue CEO de Spirit Airlines, línea aérea estadounidense de bajo costo. Ambos ingresaron al directorio de Sky en calidad de independientes, culminando así un proceso de búsqueda que inició la compañía siete meses antes y que también implicó que la familia Paulmann cediera cuatro cupos en la mesa, incluida la presidencia de la firma.

“Hoy estamos en un momento diferente. La etapa inicial tuvo como objetivo que mi familia conociera más del negocio a través de la participación en el directorio y desarrollara una confianza en el equipo de ejecutivos. Eso ya se cumplió. Aunque seamos una compañía pequeña, hoy nos sentimos en la premier league, y para competir con los mejores necesitamos a los mejores ejecutivos y directores. Por eso decidimos incorporar a profesionales independientes que nos aporten otra visión”, explica Holger Paulmann, CEO de la firma, quien se mantuvo en el directorio.

Los nuevos integrantes cumplen con el perfil que requiere la compañía, menciona Paulmann.

En el caso de Montenegro, explica el CEO, “queríamos diversidad de genéro. Ella también viene a complementar los conocimientos, porque es la única abogada, con experiencia en gestión de relaciones, y será un apoyo importante en temas de governance y de manejo de stakeholders”.

La abogada cuenta que en Sky integrará tres comités: el de Personas, el de Auditoría y Seguridad, y el recién creado de Clientes. “El primero, entre otras funciones, revisa la política de recursos humanos y ve la relación con los sindicatos. Es un desafío importante, pero tengo la experiencia, porque también integro ese comité en La Araucana”.

El de Clientes, agrega, “estará a cargo de definir la estrategia para fortalecer y mejorar la satisfacción de los clientes, área clave para mantener la posición de liderazgo”.

La elección de Baldanza, en tanto, responde al amplio conocimiento que tiene en la industria aeronáutica, especialmente, en el área de low cost, destaca Paulmann. “Tal como está conformado hoy nuestro directorio, estamos bien cubiertos en cuanto a variados conocimientos”, acota.

Hoy, la presidencia de Sky la ejerce Luis Felipe Ross, socio principal de la empresa de consultoría Matrix Consulting. “Con esta renovación buscamos potenciar el crecimiento de la empresa y ofrecer la mejor propuesta de valor del mercado”, indica.

En la mesa directiva también permaneció Sergio Mena, vicerrector de Posgrados y Desarrollo Profesional de la Universidad San Sebastián. “Somos pioneros en la transformación de la industria aérea en Chile, con la introducción de un modelo que está masificando el transporte aéreo”, afirma. El desafío, dice, “es sostener y consolidar el modelo de forma sustentable y competitiva, en Chile y en la región”.

Expansión internacional

Con el fortalecimiento del directorio, Sky busca abordar de la mejor manera su siguiente desafío: acelerar la expasión internacional. Para establecer futuras operaciones domésticas, en la compañía ya definieron como mercados estratégicos a Perú, Colombia y Argentina. A largo plazo, estiman que la operación externa aportará el 75% de los ingresos consolidados de la compañía.

“Estamos avanzando; este año esperamos tener novedades sobre la definición del mercado en que partiremos nuestro crecimiento regional, para iniciar la operación el primer semestre de 2019. Ya estamos explorando potenciales socios locales”, detalla Paulmann.

Con la expansión internacional el directorio de la firma podría experimentar nuevos cambios. Dos opciones se barajan al respecto. “Un camino sería agregar un director más por cada mercado en que estemos”, cuenta Paulmann.

Otra alternativa que se analiza, añade, es que las operaciones en los otros países tengan un directorio propio, “que no necesariamente sería el mismo que funciona en Chile, pero donde algunos de estos integrantes sí participen en esos directorios locales”.

Paulmann aclara que la reciente renovación de la mesa no está pensada para allanar la apertura en Bolsa. “Nosotros ya estamos cumpliendo la mayoría de los requisitos para transar en Bolsa, pero no estamos apurados. La apertura no será antes de 2020”, precisa.

Sky cerró el 2017 con un 27% de participación de mercado. Este 2018 proyectan un crecimiento de 13% en la cantidad de pasajeros transportados, lo que equivale a 4,3 millones de personas, versus las 3,8 millones del año pasado. La meta es superar los cinco millones de pasajeros transportados al 2020 y para entonces esperan alcanzar una cuota de mercado en Chile de 30%.

Un desafío para este 2018 será la incorporación de la flota nueva de aviones. A partir de agosto, esperan recibir ocho nuevos Airbus A320 Neos.