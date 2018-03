Nueve son las compañías que hoy miran a SQM (Soquimich), potenciales interesadas en quedarse con el 32% que la canadiense Nutrien -ex Potash- tiene en la minera no metálica. En su mayoría, se trata de consorcios chinos.

* Tianqi Lithium

La firma china (ex Sichuan Litio Tianqi Industries, Inc.) es uno de las líderes mundiales en la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de productos de litio. La compañía -con un valor bursátil de US$ 10,5 billones- controla Talison Lithium, la mayor mina del mundo de espodumena (mineral rico en litio), ubicada en Australia, y posee una de las mayores reservas de litio de Asia, en Cuola, provincia china de Sichuan.

Tianqi controla, además, dos de las plantas de producción de litio más grandes del mundo (en la provincia de Sichuan), también la producción de carbonato de litio para baterías más grande del orbe (provincia de Jiansung); construye actualmente una planta de producción de hidróxido de litio en Kwinana, Australia, y produce litio metálico en el parque industrial Chongqing Tongliang.

* Ningbo Shanshan Co.

Es la mayor empresa china en producir ánodos de baterías de iones de litio. Cuenta con 11 divisiones diferentes de negocios, que van desde la fabricación de ropa casual hasta el capital de riesgo. Sin embargo, su corazón está en la fabricación de baterías de litio. Después de más de una década de desarrollo, la firma posee una capitalización bursátil de US$ 2,9 billones.

* GSR Capital

Fondo de inversión de capital privado fundado el 2004 en China. Hoy, tiene oficinas en Beijing, Hong Kong y Silicon Valley. Su foco está en inversiones de alto crecimiento en industrias como vehículos eléctricos, nuevas energías, agricultura, cuidado de la salud y tecnologías inalámbricas.

* Sinochem Group

Fundada en 1950, es la sucesora de la Corporación Nacional de Importación y Exportación de China, y una de las cuatro compañías petroleras estatales de ese país. El grupo ha establecido cinco unidades estratégicas de negocios: energía, productos químicos, agricultura, bienes raíces y finanzas. Opera más de 300 subsidiarias en todo el mundo y emplea a más de 50.000 trabajadores a nivel global. Fue la primera firma china en ser incluida en el ranking Fortune Global 500, ocupando el lugar 143 en 2017. Su capital en Bolsa asciende a US$ 2,3 billones.

* Sichuan Fulin Industrial Group

Grupo chino que opera en los sectores automotriz, servicios, inmobiliario, financiero y energético. Su actividad más conocida es la fabricación de automóviles. En 2016, sus ventas totalizaron US$ 1.100 millones y sus activos sumaron US$ 2.850 millones. Cuenta con 150 mil empleados. En noviembre pasado se reportó que la compañía -creada en 1995- ultima la compra de una participación no controladora en el proyecto chileno de litio Salar Blanco.

* Jiangmen Kanhoo Industry Co. Ltd.

La firma de origen chino produce y comercializa materiales luminosos para lámparas de bajo consumo. Su tecnología es aplicada en pantallas planas, pantallas de cristal líquido (LCD), pantallas de plasma (PDP) y lámparas de uso especial, como fluorescentes de cátodo frío. En 2016, sus ventas anuales llegaron a US$ 117 millones. La compañía fue fundada en 1994 y posee una capitalización bursátil de US$ 796 millones.

* Gansu Daxiang Energy Technology Co Ltd.

Produce energía hidroeléctrica, térmica, eólica, solar y a base de otros recursos energéticos. También está involucrada en otros negocios, como la minería del carbón, desarrollo inmobiliario y construcción de infraestructura e instalaciones ferroviarias. La compañía fue fundada en 1988 y tiene su sede en la ciudad china de Lanzhou. La firma no cuenta con operaciones fuera de China. En 2016, sus ventas anuales llegaron a US$ 42 millones.

* SinoVenture East International Investment

Con sede en Beijing, la firma se fundó en 2010 con el objetivo de promover la inversión y el comercio internacional entre las regiones administrativas especiales de la República China, como Taiwán, Hong Kong y Macao, con Europa, América del Sur, África y el sudeste de Asia. La firma participó en la convocatoria de Corfo e Invest Chile para generar manufactura de litio en el país.

* Rio Tinto

Es uno de los principales grupos mineros del mundo. La compañía anglo-australiana se focaliza en la extracción de hierro, aluminio, cobre, oro, minerales industriales (boratos, dióxido de titanio y sal), carbón térmico y metalúrgico y uranio. La compañía está presente en Chile a través de Minera Escondida, con el 30% de la propiedad. El conglomerado tiene 140 años de historia, una fuerza laboral de 51.000 personas repartidas en 35 países. Sus principales centros de producción están en EE.UU., Australia y África. Posee una capitalización bursátil de US$ 93,144 billones.N