Luca D’Agnese, gerente general de Enel Américas: “Estamos mirando todo el sector de distribución brasileño”

La división de los activos de la ex Enersis en 2015 comienza a dar sus frutos. Así al menos lo cree Luca D’Agnese, gerente general de Enel Américas, empresa que mantuvo las operaciones del grupo en Colombia, Argentina, Perú y Brasil.

D’Agnese da como ejemplo los buenos resultados que tuvo la compañía durante 2017, con utilidades por US$ 709 millones. Pero no obstante, el plan es seguir creciendo y para eso están evaluando nuevas inversiones, lo que los lleva a mirar de cerca el sector de distribución eléctrica, principalmente el brasileño. De paso, también están interesados en empresas de Perú y Colombia.

Enel Américas tuvo buenos resultados en 2017, con un buen desempeño en Brasil. ¿Cuál es la evaluación?

Ha sido un año importante para nosotros, porque empezamos a ver en concreto los resultados de esta estrategia, no solo de gestión eficiente y crecimiento orgánico, sino también de adquisiciones. En Brasil, esto es el resultado de dos hechos: por un lado, crecimiento orgánico y por otro la consolidación de la compañía Celg, que ha agregado US$ 150 millones aproximadamente de Ebitda. Es también el comienzo de los resultados de la compra de Volta Grande, que agregó US$ 7 millones de Ebitda por un mes.

¿Hay una buena evaluación de cómo se gastó el dinero del aumento de capital de 2012?

Hay una buena evaluación. Al comienzo había dudas que compramos un poco caro Celg, pero creo que ya al primer año los múltiplos de la valoración son totalmente múltiplos de mercado, y el año próximo vamos a estar por encima del valor que pagamos.

Tanto la separación de activos como el gasto del aumento de capital de 2012 fueron en su momento preocupaciones de los accionistas minoritarios

Al comienzo encontró un poco de oposición, es verdad. Pero ya al proponer la operación logramos convencer a la mayoría de los accionistas que tenía potencial, y creo que ahora con los hechos se ha demostrado que es así. La inyección de capital nos ha permitido de tener recursos para acudir a estas oportunidades en Brasil, y han concretado resultados. Se cierra un capítulo con un resultado concreto muy relevante.

¿Cómo han visto los cambios regulatorios en Argentina?

El gobierno ha hecho muchas reformas muy importantes en el sector. Por un lado, buscando cortar la cantidad enorme de subsidios que se daban al consumo de energía, que era un poco irracional. Estos resultados todavía no tienen el full impacto de esta reforma, está todo en marcha, y efectivamente contamos con un potencial de crecimiento para los años siguientes muy relevante. El foco en Argentina estará en la distribución, tenemos que mejorar nuestro nivel de servicio, la calidad ha mejorado, pero sigue mala. No va a ser de inmediato, es una red que ha sido descuidada por casi 20 años que ahora pesan.

En el caso brasileño, ¿también el foco estará en distribución?

Sí. Y estamos mirando varias cosas. Una son estas ventas de Electrobras, que fue anunciada al final del año pasado, y que nosotros comentamos que vamos a mirar las que están en el noreste, cerca de nuestra distribuidora. Hay una licitación, que no sabemos si vamos a ganar, pero vamos a participar.

Hace algunos días AES Corp manifestó su intención de poner en venta su participación en Eletropaulo. ¿Están interesados? ¿Es un activo interesante?

Sí, como muchos. Estamos mirando todo el sector distribución brasileño, siempre. No vamos a comentar cosas específicas.

¿Le preocupa a la empresa los cuestionamientos y escándalos políticos en Perú?

No es algo que nos haga felices. Pero muchos de estos países, especialmente Perú, han contado con una regulación del sector eléctrico muy estable, pero han tenido un marco político complejo. En distribución seguiremos invirtiendo de manera regular. Estamos mirando oportunidades de compra, que sean pequeñas, porque en los países que no son Brasil estamos bastante limitados en el crecimiento. Pero pueden haber varias oportunidades de pequeñas distribuidoras en Perú y también en Colombia, que son países donde el sector de la distribución es muy rentable y estable.

¿Miran a otros países?

La verdad es que en los otros países de Sudamérica no estamos interesados. Hay situaciones extremadamente complicadas como Venezuela, países muy pequeños, un país como Uruguay que tiene todo estatal. En Paraguay, Bolivia, Ecuador no vemos condiciones favorables a un crecimiento de un operador privado.

¿Cómo se financia el crecimiento de la compañía?

Hemos gastado la caja. La compañía tiene la capacidad de endeudarse un poco más. Las cosas que tenemos en el radar se van a comprar con endeudamiento adicional.