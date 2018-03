Cómo marcha la carrera por la CPC

En Lago Ranco coincidieron al final de sus vacaciones Alfonso Swett Opazo y Manuel Olivares, dos de los nombres que suenan como probables sucesores de Alfredo Moreno en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el mayor gremio empresarial. Ambos aprovecharon esa casualidad para abordar el tema que hoy los tiene como posibles contendores. Quienes conocieron esa conversación aseguran que Olivares le manifestó a Swett que él no buscó esta posibilidad y que, por lo mismo, será el primero en apoyarlo si es que su nombre genera consenso de la mayoría.

Los últimos días han sido movidos en la cúpula de la multigremial. El viernes tuvo lugar una reservada reunión en las dependencias de la Asociación de Bancos. A la cita, convocada a las 11 horas, asistieron los presidentes de los gremios, a excepción de Sergio Torretti, titular de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quien se encuentra en Barcelona. El tema a tratar fue la duración del mandato que tendrá el sucesor de Moreno. En ese tema no hay consenso. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la CChC se habrían inclinado por un período de un año, el tiempo que resta para completar el período de Moreno.

Las definiciones continuarán la semana que comienza. Mañana lunes, la Cámara Nacional de Comercio realizará un almuerzo para definir qué harán.

El martes 6 también será clave. Ese día, el comité ejecutivo de la CPC se reunirá en la casona de Monseñor Sótero Sanz para definir cuándo será la elección y fijar los principales lineamientos que la regirán.

El sucesor de Moreno -quien asumirá el 11 de marzo como nuevo ministro de Desarrollo Social- será elegido por votación de los presidentes de las seis ramas que integran la CPC, además de 10 consejeros de cada una de ellas, elegidos especialmente para esta votación. A ellos se suman los past presidents del gremio.

Aunque no se han inscrito como candidatos, hasta ahora Swett y Olivares concitan apoyo de diferentes sectores de la multigremial.

Swett (50 años), ingeniero comercial de la UC y MBA Universidad de Duke, también director ejecutivo de Forus, director de Hortifrut y de Olisur, además de gerente general de Costanera, ha recibido el apoyo de varios integrantes de la Sofofa, donde es consejero. Swett -cercano al actual presidente de los industriales, Bernardo Larraín Matte- ha dicho que está evaluando qué camino tomar y que esta semana adoptará una decisión (ver entrevista relacionada).

Importantes grupos económicos estarían respaldando su candidatura, afirman en su entorno. “En el último tiempo ha recibido el apoyo de una cincuentena de personas”, añaden cercanos a Swett. Quienes lo conocen destacan su vasta experiencia en políticas públicas, dado su rol como presidente del Consejo Nacional Asesor de Clapes UC.

Subrayan que mantiene buenas relaciones con representantes de sectores transversales y que, por ejemplo, es amigo del futuro ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y tiene buenas relaciones con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Recuerdan que ya en su época universitaria en la UC, cuando presidió el centro de alumnos, Swett -cuyo primer trabajo fue como asesor económico del entonces senador Sebastián Piñera- construyó buenas relaciones con personas de veredas ideológicas diferentes, entre ellas, el actual intendente de Santiago, Claudio Orrego (DC).

Olivares (52 años), en tanto, fue contactado por ex presidentes de la multigremial, que vieron en él una posibilidad de levantar un candidato de consenso. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y egresado de los programas de Finanzas de la Universidad de Stanford, desde 2012 preside el Grupo BBVA Chile, conglomerado financiero que integran BBVA Chile y sus empresas filiales, BBVA Seguros de Vida y Forum Servicios Financieros. Su estilo de liderazgo es descrito como de “cercanía con sus equipos de trabajo” y destacan que “una de sus obsesiones es la excelencia en la atención al cliente y el trabajo bien hecho”.

Cercanos a Olivares cuentan que su preocupación hasta el momento es que el debate en torno al sucesor de Moreno se ha centrado únicamente en quién será el candidato, mientras que lo relevante es enfocarse en el rol que debería asumir el nuevo timonel de la CPC.

Agregan que uno de los temas que suele mencionar es la importancia que debería darse a la productividad. Un tema que conoce de cerca, pues preside la Comisión de Productividad de la CPC. Tiene, además, una fuerte vocación por temas de innovación y emprendimiento, mencionan. Recuerdan que gestó, en 2017, un viaje a Silicon Valley en el que se invitó a jóvenes emprendedores y a un grupo de empresarios de alto nivel que compartieron con los principales líderes mundiales en ese tema.

Aunque hasta ahora no tiene el cartel de candidato oficial, cercanos a él admiten que la posibilidad de dirigir la CPC sí lo entusiasma, siempre y cuando haya un proyecto de unidad. Agregan que él en ningún momento ha buscado esta candidatura; han sido otros los que lo han llamado. Por lo mismo, dice un cercano suyo, cuando se reunieron en Lago Ranco le manifestó a Swett que sería el primero en apoyarlo si su nombre generaba el consenso de la mayoría.

A Olivares también lo motiva la opción de presidir BancoEstado, cargo que ya le fue ofrecido, aseguran en su entorno. Su eventual arribo a la entidad estatal sería un “aterrizaje suave”, comentan cercanos, y contando con la ventaja de su amplia experiencia bancaria, la facilidad para formar buenos equipos y un estilo de liderazgo cercano que es clave en una institución como el BancoEstado. Dicen que conoce a la actual gerenta general Jessica López, de la cual tiene una favorable opinión, y que incluso de asumir la presidencia, sería partidario de mantener a la ejecutiva en el cargo.

Quienes han compartido con Olivares este último tiempo sostienen que no tomará una posición proactiva en cuanto a bajarse de la carrera por la CPC, “porque nunca se ha subido”, dice un cercano suyo. En todo caso, antes de tomar una decisión, Olivares tiene que despejar un tema. Debe concluir el proceso de fusión entre el hispano BBVA y el canadiense Scotiabank, el cual se estima que concluya a mediados de año.

Otra carta que asoma para reemplazar a Moreno es Patricio Crespo (69 años), ex presidente de la SNA. Crespo suma el apoyo, además, de los agricultores, de la CChC, respaldo que tendría su origen en la elección anterior de la CPC.

Fuentes ligadas al empresariado relatan que fue el presidente de la CChC, Sergio Torretti, quien propuso a Moreno para liderar la CPC. Pero para presentarlo como candidato, Moreno debía ser consejero de algún gremio. Ahí se definió que fuera la agricultura la que lo presentara como candidato, pues con ese sector Moreno tenía mayor vinculación. Por ese gesto, dicen, ahora la CChC se siente comprometida con la SNA.

Crespo desmiente esa versión. “Esto no es una vuelta de mano. La opción de Moreno surgió de una mirada común entre la SNA, la banca y la CChC”, afirma. El timonel de los agricultores asegura que “para mí esta no es una contienda. No seré activo en buscar votos, no es una aspiración mía ser presidente de la CPC sólo por serlo. Estoy esperando que las ramas se expresen y lo que debe primar son los proyectos, los propósitos y los objetivos para dirigir la CPC, no las personas. Si creen que yo puedo encarnar ese proyecto, estaré disponible”.

Alfonso Swett Opazo: “Estoy comprometido a tomar una decisión la próxima semana”

¿Es candidato a la CPC?

En el verano le pregunté a mi guata si quería. Estas semanas le estoy preguntando a mi cabeza si puedo y debo. Sin embargo, me he comprometido con la gente que generosamente me ha estado motivando a ir y que cree que podría liderar lo que ellos ven necesario para la CPC y el país de darles una respuesta pronto de si estoy disponible.

¿Qué tan pronto?

Estoy comprometido a hacerlo la próxima semana.

¿Cuáles serían sus grandes ejes?

Cada día tiene su afán, y hoy estoy trabajando en responder bien, en profundidad, con responsabilidad y con mirada amplia de sector empresarial y país en su conjunto, si puedo y debo.

¿Y puede y debe?

En lo personal, primero me gusta pensar, escuchar y reflexionar; así después poder hablar con responsabilidad. Disculpe que no le pueda responder su pregunta ahora.

¿Qué opinión tiene Bernardo Larraín de su eventual candidatura?

No es correcto ni prudente dar yo a conocer opiniones de terceros. Pero le cuento que con Bernardo ante todo somos amigos, nos conocimos en la universidad. Con Bernardo hablamos mucho, muy seguido y hace mucho tiempo compartimos una mirada común frente a la situación actual y a los desafíos futuros de nuestro sector y el país en general.

¿Usted está consciente de que algunos en el mundo empresarial lo ven como demasiado duro y que eso podría jugarle en contra?

Ser frontal no es sinónimo de ser confrontacional. A mí lo que me gusta es la claridad conceptual, que solo da el estudio y el escuchar con apertura de dejarse convencer. Sin embargo, no me siento cómodo con posturas a medias. La discusión futura del país creo que requerirá claridad conceptual, saber escuchar y reflexionar, con mucha convicción y transparencia de opiniones, o sea, equilibrio ante todo, que está siempre en el justo medio aristotélico.

Usted es muy cercano a Piñera y a Felipe Larraín. Incluso, sonó como posible ministro del Trabajo. ¿Cómo va a garantizar su independencia?

En lo personal, llevo casi 25 años de empresario, tengo 50 años recién cumplidos. Sería muy tonto de mi parte que en dos años en la CPC ensuciara mi historia e hipotecara mi futuro gremial y empresarial, porque mi vida gremial y empresarial seguirá después de la CPC. Por lo anterior, actuaría siempre con total independencia de mi gran amigo Felipe y de mi gran formador profesional, el Presidente Piñera, a quienes aprecio muchísimo y soy muy cercano. Cuando hay amistad y cariño, ante todo hay respeto al rol y a la independencia de la otra persona. En lo institucional, si llegara a decidir ir, seré un representante de un sector fundamental para el país, al cual jamás lo traicionaría como su representante empresarial. Mi compromiso y lealtad será con el mandato de mi sector empresarial frente a una tarea muy grande que tenemos todos por delante.

¿Usted está disponible para liderar la CPC por uno o dos años?

Para mí, los estatutos de la CPC son claros. El artículo 25 dice que en caso de renuncia del presidente se debe llamar a elección. Y el artículo 23 dice que en una elección se nombra un presidente por dos años. Yo estoy evaluando mi decisión en este contexto de los estatutos.