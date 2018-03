Monckeberg defiende propuesta previsional de Piñera y asegura que “no es más de lo mismo”

El futuro ministro del Trabajo respondió al ex titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien señaló que la propuesta "tiene sabor a más de lo mismo".

Luego que el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, criticara la propuesta previsional de Sebastián Piñera señalando que ésta “tiene sabor a más de lo mismo”, el futuro ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, defendió la iniciativa y reiteró que ésta será ingresada dentro del primer semestre.

“El ex ministro parece no haber leído completa la propuesta del Presidente Piñera, esta no es más de lo mismo, porque, a diferencia de otras propuestas, ésta establece aumentos directos a las pensiones más bajas, desde el primer día y que va aumentando con la edad del trabajador”, dijo Monckeberg.

Asimismo sostuvo que “tampoco es más de lo mismo incluir un beneficio especial para la clase media, con especial énfasis en las mujeres, a quienes se les va a conplementar su pensión de acuerdo a la cotización y no es más de lo mismo terminar con la caída de las pensiones de los jubilados con retiro programado, los que hoy ven con angustia cómo sus pensiones bajan todos los meses”.

Monckeberg reiteró que la idea del gobierno es lograr un amplio acuerdo que permita enviar el proyecto al Congreso durante el primer semestre.