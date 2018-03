Nuevo directorio de Enap suma sólo un integrante a siete meses de la reforma

El 27 de julio de 2017, la Presidenta Michelle Bachelet promulgaba en una ceremonia en La Moneda la ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), que modifica su directorio y que, además, permitió la capitalización de la empresa en US$ 400 millones.

Sin embargo, a siete meses de dicha ceremonia, aún no existe claridad respecto del quiénes integrarán el nuevo directorio de la estatal.

La ley que moderniza el gobierno corporativo de Enap crea un directorio compuesto por siete integrantes: dos designados por el Presidente de la República, cuatro escogidos de las propuestas del sistema de Alta Direción Pública (ADP), y uno designado por los trabajadores de la compañía. A la fecha, el único director nombrado es el representante de los trabajadores de la empresa, cargo que ocupará Marcos Varas, operario relacionado a Aconcagua y cercano al presidente del sindicato de trabajadores de la firma (Fenatrapech), Nolberto Díaz.

Fuentes cercanas al proceso señalan que desde noviembre se encuentran conformadas las ternas con los nombres propuestos por el sistema de ADP, a la espera que la Mandataria tome una decisión al respecto. Las mismas fuentes indican que dentro de los nombres que estarían en las ternas para integrar el directorio de Enap figurarían José Luis Mardones, actual presidente del directorio de Puerto San Antonio, y Rodrigo Azócar, actual presidente del directorio de Metro y quien fuera gerente general de la estatal.

En caso que el actual gobierno opte por no pronunciarse respecto de la designación de estos cargos, será la administración de Sebastián Piñera la que deberá tomar una decisión. En ese escenario, y de acuerdo con conocedores del tema, el nuevo gobierno tendrá dos alternativas: elegir estos cuatro directores en base a las propuestas ya realizadas por el sistema de ADP, o solicitar la elaboración de nuevas ternas. De escoger el segundo camino, el nuevo proceso podría tardar seis meses hasta la elección de los nuevos nombres.

Cupos directos

Respecto de los dos cupos del directorio que son designados de manera directa por la presidencia, todo indica que estos nombres serán designados por las nuevas autoridades. Lo anterior, debido a que si la Presidenta Bachelet decide nombrar estos dos cupos, estos directores sólo se mantendrán en sus puestos hasta abril.

Esta es una situación que ya están mirando las autoridades que asumirán el próximo 11 de marzo. De acuerdo con cercanos al nuevo gobierno, existe el interés de poder tomar decisiones para la conformación del nuevo directorio de la firma estatal.

Independiente de como se termine nombrando a los directores de Enap, lo cierto es que para que el nuevo directorio asuma sus funciones deben estar designados todos sus miembros. Mientras eso no ocurra, seguirá vigente el antiguo directorio, con la excepción de la figura del ministro de Energía, que además presidía la instancia, que de acuerdo con lo estipulado en la ley dejó de participar en diciembre. A partir de esa fecha asumió ese cargo el entonces vicepresidente del directorio, Eduardo Bitran, por el cupo correspondiente a Corfo. Incluso, algunos cercanos al proceso anticipan que después del 11 de marzo, de no existir designación de cupos, podría darse una situación no prevista en la ley, puesto que el nombre que resulte designado como nuevo presidente de Corfo, además, podría asumir la presidencia del directorio de Enap ante la vacancia del nuevo directorio.