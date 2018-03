Pavez se despide de la Comisión para el Mercado Financiero con críticas al T. Constitucional

Su última cuenta pública realizó el miércoles el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Carlos Pavez, quien aprovechó para indicar que en su gestión, que partió en 2014, los tribunales ratificaron el 92% de las sanciones que ha interpuesto el regulador.

Además, tuvo palabras para las últimas sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional (TC) que ha favorecido a los multados por el caso Cascadas, Roberto Guzmán Lyon y los ejecutivos de LarrainVial, Felipe Errázuriz y Manuel Bulnes, rebajándole la sanción.

En este sentido, quien ostentará el cargo de presidente de la CMF hasta el 10 de marzo, indicó que hay tema de “especialidad” en las decisiones del TC.

“Cuando uno mira otras jurisdicciones hay más especialidad en los órganos que se relacionan o revisan las resoluciones de las agencias del mercado financiero en general”, dijo.

“Más allá de respetar las decisiones de un organismo que ejerce sus facultades, también hemos sostenido que tenemos una opinión que es distinta, entendemos que son artículos que respetan plenamente las disposiciones constitucionales”, agregó quien impulsó la creación de la nueva Comisión para el Mercado Financiero que reemplazó a la Superintendencia de Valores y Seguros,

Respecto de su futuro una vez que el próximo lunes ya no pertenezca más la CMF, indicó que por el momento no tiene claro lo que hará, pero por al menos seis meses estará inhabilitado de ejercer cargos privados por ley.

“Lo que sí, tengo un interés claro en lo que tiene que ver con políticas públicas, funcionamiento del mercado, no solo por el conocimiento, ya que me gusta y hay mucho que aportar ahí. ¿Desde qué posición? No lo tengo muy claro. Tengo una preferencia más marcada por lo académico o de extensión, asesorías en procesos normativos ligadas al funcionamiento del mercado. Voy a tener el suficiente tiempo para ver como canalizo los interés que tengo”, comentó.