Reynés, el hombre que traerá cambios a CGE

Con expectación se miran desde Rosario Norte los cambios que está viviendo por estos días Gas Natural Fenosa (GNF) en España. Es que la matriz de CGE ha estado en el foco de los medios hispanos por cambios que podrían afectar la dirección que hasta ahora ha tomado la compañía en Chile y que van de la mano con la meta de acercarse más al cliente. Esto, luego de los problemas que la eléctrica ha enfrentado en el país, como los incendios del verano pasado y también los cortes masivos de luz debido a la nevazón más intensa de los últimos 50 años que se vivió a mediados de 2017.

La incertidumbre se ha tomado los pasillos de CGE. Es que al interior de la compañía aún no saben qué efectos tendrá la llegada del nuevo presidente ejecutivo de Gas Natural Fenosa, Francisco Reynés, hombre que fue puesto en el cargo por Isidro Fainé, ex presidente de la hispana y ejecutivo que absorbe, además, el papel que ocupaba Rafael Villaseca, consejero delegado de GNF desde 2005 hasta el pasado 6 de febrero y ex presidente de CGE desde noviembre de 2014 hasta diciembre de 2016.

Villaseca fue el encargado, en uno de sus últimos viajes a Chile, en agosto del año pasado, de anunciar la nueva estructura que desde España se diseñó para CGE y que consistía en la creación de tres gerencias zonales destinadas a fortalecer el relacionamiento con las instituciones a nivel territorial.

Pero ese no fue el último cambio anunciado por parte de Villaseca. A inicios de febrero y antes de la llegada de Reynés se había anunciado la creación de una nueva figura para Chile. Se trata de un country manager, cargo que ya está presente en otros países y que en Chile liderará Luis Zarauza Quirós, ingeniero, quien hasta ahora es director del Negocio de Distribución Electricidad de España, área que está dentro de la dirección general de Negocios Regulados de Gas Natural Fenosa.

Zarauza llegaría en marzo al país y le reportaría directamente a Antonio Gallard, presidente de CGE. Sin embargo, este nombramiento podría sufrir algunas modificaciones, según se especula al interior de la firma.

Cambio de accionistas

Pero a nivel de matriz también se anunció la salida de Repsol como accionista de Gas Natural Fenosa. La petrolera hispana vendió el 20,07% que poseía en la firma al fondo británico CVC, con quien estaba negociando hace varios meses. La operación, que está sujeta a tres condicionantes, significó el desembolso de 3.816 millones de euros (unos US$ 4.700 millones).

El impacto del cambio fue inmediatamente analizado en España, pues GNF quedaría liderada por dos fondos: CVC, con el 20,07%, y Global Infraestructura Partners (GIP), quien en 2016 adquirió el 20% de la hispana. Ambos tendrán el 40% de Gas Natural Fenosa, versus el 24,4% que posee La Caixa a través de Criteria y que ha sido el accionista controlador.

“Sin duda, pondrán la empresa “patas arriba”, por la presión de los fondos, que quieren más rentabilidad. Supongo que harán ajustes de personal y venderán más activos”, señala una fuente hispana que conoce los detalles de los cambios que hoy está viviendo GNF.

De hecho, la llegada de Reynés tiene que ver con estos cambios. Es que GIP es conocido por buscar rentabilizar sus inversiones, sobre todo los 3.800 millones de euros que invirtieron al adquirir GNF.

Los primeros cambios en GNF se comenzaron a vivir el año 2016, cuando GIP, fondo liderado por el nigeriano Adebayo Ogunlesi, y que maneja más de US$ 33.000 millones en cuatro sectores: energía, transporte, agua y gestión, ingresó a GNF gracias a la compra de un porcentaje (10%) de Repsol.

Según los medios hispanos, la petrolera había dejado claro que esta participación en Gas Natural Fenosa había dejado de ser considerada el activo estratégico.

Por eso, la salida de Villaseca era algo conocido en el país europeo, especialmente por las desavenencias entre el entonces consejero delegado de Gas Natural y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, como consignó a fines del año pasado El Confidencial. A esto se suma que desde España se indica que Villaseca abandona la firma cerrando un 2017 donde se obtuvieron los peores resultados en una década.

Pero el nuevo poder que puedan tener los fondos de inversión también podría influir en las metas que La Caixa quiere trazar para Reynés. Esto, porque tanto CVC como GIP estarían solicitando que se nombre a un segundo a bordo, para equilibrar el poder de la fundación española dentro de la eléctrica.

Chile: una de las joyas

Mientras esto sucede, en Chile siguen de cerca los movimientos. Sin embargo, indican conocedores del proceso que vive GNF, en un potencial escenario de ventas de activos para mejorar las cifras de la compañía, Chile correría con suerte, pues para el mercado, CGE es una de las joyas de Gas Natural Fenosa.

“En todo caso, Chile es una de las grandes joyas de Gas Natural, por lo tanto, no creo que la toquen, aunque sí deberían reducir costos”, señala la fuente hispana.

Y eso mismo es lo que ya se está especulando en la filial de la hispana. De hecho, al interior de CGE se habla de posibles desvinculaciones en marzo próximo. Sin embargo, oficialmente en la empresa indican que todos los cambios están recién ocurriendo en España y que aún no llegarían a Chile, por lo que la incertidumbre reinará por varios meses más en Rosario Norte.