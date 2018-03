Samsung y Molymet asoman como ganadoras en licitación de valor agregado

El litio será, con seguridad, el principal legado de la gestión de Eduardo Bitran como vicepresidente ejecutivo Corfo. Esto, pues a los acuerdos firmados con SQM y Albemarle para aumentar y potenciar la actividad extractiva en el Salar de Atacama, se suma la licitación, hoy en su fase final, de desarrollo de proyectos que aporten valor agregado a la cadena productiva de este mineral.

Este proceso contó con el interés de una docena de empresas de diversos países, entre ellos China, Rusia, Estados Unidos y Chile. En agosto, Corfo notificó a 12 firmas que resultaron preseleccionadas, otorgándoles un plazo para mejorar sus proyectos y presentar ideas más concretas.

Posteriormente, la agencia estatal recibió las propuestas, las que sumaban una inversión total por unos US$ 1.430 millones con diversos fines. Las elegidas para la última fase fueron TVEL Fuel Company of Rosatom, de Rusia; Suchuam Fulin Industrial Group Co. Ltd., de China; Shenzheng Matel Tech.Co. Ltd. y Jiangmen Kanhoo Industry Co. Ltd., de China; Molymet, de Chile; Gansu Daxiang Energy Thecnology Co Ltd., de China; Samsung SDI Co. Ltd. y Posco, de Corea.

A ese grupo se le ofreció un tiempo adicional para mejorar sus propuestas, lo que se completó a fines de enero, dando paso a una revisión final por parte de Corfo. Eso finalizó hace unos días.

La idea final es entregar a las ganadoras una cuota por hasta 25% de la producción de Albemarle a precios preferentes, lo que es parte del acuerdo firmado con la minera estadounidense y que considera otros puntos, como regalías y beneficios para las comunidades aledañas. En la licitación también participó InvestChile, en su rol de agencia de promoción de inversiones extranjeras en el país. Según lo señalado en la convocatoria, y tal como informó Corfo, cuando presentó a los siete finalistas en enero pasado, este proceso busca potenciar el desarrollo de esta industria, para convertir al país en un actor relevante en la región y a nivel mundial en la producción, comercialización, generación de valor agregado en el desarrollo de capital humano y encadenamiento productivo en torno al litio.

“De esta manera, se podrá abordar de mejor forma la creciente demanda para el mercado de autos eléctricos y vehículos híbridos (electromovilidad), como también responderá a las tendencias mundiales para promover el uso de las energías renovables no convencionales (ERNC)”, informó Corfo a mediados de enero.

Más probables ganadores

Según fuentes al tanto del avance de la licitación, Samsung resultaría adjudicataria de una cuota preferente de hidróxido de litio, mientras que la chilena Molymet se quedaría con una cantidad de carbonato de litio.

En el caso de la coreana, la compañía, en alianza con Posco, había propuesto a Corfo un proyecto para elaborar cátodos de litio, con una inversión de US$ 285 millones. A su vez, Molymet postuló con un proyecto denominado Material de cátodo del tipo LMO y LFP, con una inversión total de US$ 360 millones. No obstante, cercanos a Corfo señalaron que, por ahora, no está totalmente cerrada la licitación. Uno de los puntos que faltan por conocer es qué ocurrirá con la solicitud de Albemarle, de ampliar la cuota de producción, lo que aún no está 100% zanjado y que, en caso de resolverse favorablemente, podría aumentar la disponibilidad de carbonato de litio para desarrollar proyectos de valor agregado. Además, el acuerdo entre Corfo y SQM también considera una cuota exclusiva para este fin. Eventualmente, esto puede dar paso a una nueva licitación. La idea, eso sí, es que el proceso en curso finalice en el actual mandato y que convocatorias adicionales, asociadas a nuevas cuotas de litio, sean revisadas en el próximo gobierno.

Crítica

No obstante, en el proceso han surgido algunas críticas. Uno de los que plantea reparos es Mauricio Mora, director ejecutivo de Nexis Consulting y quien asesoró a MTL Shenzhen y Kanhoo Group en la licitación, empresas que quedaron fuera de la lista de finalistas.

A su juicio, el proceso ha tenido ciertos vicios, por lo que ve razonable que esta se revise. En su opinión, la propuesta que él representaba y que fue descartada por Corfo permitía que el know how quedara para Chile, por ser una iniciativa con posibilidad de asociación joint-venture pública- privada con Enami.