Samsung, Molymet y firma china ganan licitación de litio e invertirán US$ 754 millones en el país

En las últimas horas de Eduardo Bitran a la cabeza de Corfo, la entidad resolvió finalmente una licitación en la que gigantes de Chile y el exterior tenían puestos sus ojos: el proceso para buscar empresas que desarrollaran inversiones para industrializar el litio chileno.

Anoche, el comité de expertos de Corfo definió los tres ganadores de dicha licitación. Se trata de la chilena Molymet, un consorcio coreano integrado por Samsung y Posco y la firma China Suchuam Fulin Industrial (Fulin). No obstante, esto deberá ser ratificado por el consejo de Corfo, que se reunirá durante esta tarde, aunque se da por descontado que la decisión no se modificará.

El proyecto que presentó Samsung, que solicitó una cuota preferente de hidróxido de litio, consiste en una planta para elaborar cátodos de litio, con una inversión de US$ 285 millones. En el caso de la chilena Molymet, que se quedará con una cantidad de carbonato de litio, su proyecto era el de mayor inversión, con US$ 360 millones para levantar una fábrica de cátodos de litio del tipo LMO y LFP. Fulin, en tanto, presentó una propuesta que considera una inversión de US$ 100 millones para construir una planta de material de cátodos del tipo LFP, NMC, LMO, y LTO.

El objetivo de esta licitación era buscar empresas dispuestas a invertir para industrializar el litio, a través de proyectos que fueron evaluados durante cerca de un año por Corfo. Esto, como parte del acuerdo firmado el año pasado con Albemarle para ampliar su cuota de extracción de litio en el Salar de Atacama, que incluye un punto en el que la empresa se compromete a ofrecer, a precios preferentes, un cierto volumen de litio con fines de industrialización.

Este volumen de litio, no obstante, podría crecer si se ratifica el segundo incremento de cuota solicitado por Albemarle, y más aún con el acuerdo alcanzado con SQM, de magnitudes significativamente mayores, al que sólo le resta la aprobación de Contraloría tras haber recibido, el día de ayer, el visto bueno de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

El legado

Justamente, Bitran busca que este sea su legado en Corfo: por ello estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo con SQM y también negoció cuotas adicionales de extracción del mineral con la estadounidense Albemarle. Eventualmente, esto puede dar paso a una nueva licitación. La idea, eso sí, era que el proceso en curso finalice en el actual mandato y que convocatorias adicionales, asociadas a nuevas cuotas de litio, sean revisadas en el próximo gobierno.

En el marco de este proceso, la agencia estatal recibió propuestas que sumaban una inversión total por US$ 1.430 millones, con diversos fines. Los finalistas eran TVEL Fuel Company of Rosatom, de Rusia; Suchuam Fulin Industrial Group Co. Ltd., de China; Shenzheng Matel Tech.Co. Ltd. y Jiangmen Kanhoo Industry Co. Ltd., de China; Molymet, de Chile; Gansu Daxiang Energy Thecnology Co Ltd., de China; Samsung SDI Co. Ltd. y Posco, de Corea.

Confirmación de Corfo

A las 14:30 horas de este viernes, Corfo confirmó la información publicada por La Tercera PM, añadiendo que las empresas se instalarán en el país “de aquí a un plazo de dos años” para desarrollar industria basada en litio. La inversión total de las tres empresas será de USD 754 millones y generarán más de 650 empleos calificados.

Además, indicaron que las regiones de Antofagasta y Atacama, asoman como los candidatos naturales para la instalación de estas factorías No obstante, en el caso de Molymet, esta empresa ya cuenta con operaciones e infraestructura en la zona de Mejillones.

Chile se inserta de esta manera en la cadena de la electro movilidad a nivel mundial, lo cual es una muy buena noticia para las regiones del norte del país, donde empezamos a generar industria manufacturera en regiones que hasta ahora dependían fundamentalmente de recursos mineros”, comentó Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

“Creemos que las tres compañías proponen el tipo de proyectos que como país tenemos que salir a buscar al extranjero: iniciativas que generan valor agregado para Chile, que nos permiten sofisticar nuestra oferta exportable, y que generan empleo. Detectar y traer a Chile a este tipo de empresas es precisamente la labor de InvestChile”, añadió a su turno Carlos Álvarez, director de InvestChile.