Scotiabank resalta a Chile como una “plataforma sólida para crecer”

En el marco de la entrega de resultados del primer trimestre 2018 (que en Canadá incluye noviembre, diciembre y enero), el presidente y CEO de Scotiabank, Brian Porter, tuvo elogiosas palabras para la operación de compra de BBVA en Chile, que le permitirá entrar a disputar el tercer lugar en colocaciones en el país.

“Estamos entusiasmados con nuestros anuncios recientes sobre una serie de próximas adquisiciones a medida que invertimos estratégicamente nuestro capital. El crecimiento de nuestra presencia en el mercado en Chile y Colombia, y la construcción de nuestras capacidades de gestión de activos y patrimonio aquí en Canadá, proporcionarán una plataforma más sólida para crecer y expandir nuestro negocio”, señaló.

Chile -al igual que México y Perú-, fue destacado como un mercado “muy fuerte”, incluso considerando “la economía más suave de este año”, según precisó Porter, lo que fue reforzado por el jefe para América Latina del canadiense, Ignacio Deschamps.

“Lo que estamos viendo en el caso de Chile, por ejemplo, es un gran fortalecimiento de la confianza empresarial. Entonces, esperaríamos que el negocio corporativo y comercial sea bastante dinámico en los próximos años en Chile”, dijo quien fuera el hombre clave en las negociaciones para la compra de BBVA Chile.

La operación, que costará al canadiense unos US$ 2.200 millones a cambio del 68,19% de las acciones de la filial chilena, contempla una Oferta Pública de Adquisicion de Acciones (OPA) y está a la espera de las autorizaciones locales y extranjeras. Asimismo, aún está pendiente la decisión de la familia Said, respecto del 31,62%, que se valorizaría en unos US$ 1.000 millones. Ello, pues al concretarse la compra de Scotiabank, y fusionarse ambos bancos, ese monto se reduciría a cerca de la mitad por lo que la familia necesita unos US$ 500 millones adicionales para quedarse con hasta el 25%.

Resultados

La matriz canadiense reportó una utilidad neta al primer trimestre 2018 de 2.337 millones de dólares canadienses (unos US$ 1.895 millones al dólar del cierre de enero), 16% más que en igual período del año anterior. Las ganancias de este trimestre incluyen un beneficio contable de 150 millones de dólares canadienses (unos US$ 122 millones), según detallaron. “Todos nuestros negocios arrojaron resultados sólidos, contribuyendo al sólido crecimiento de la línea superior y una mejora continua en la eficiencia “, añadió Porter.

Scotiabank resaltó el positivo resultado de la banca internacional, que aportó 667 millones canadienses en ingresos (unos US$ 487 millones), particularmente de los países de la Alianza del Pacífico – entre los que se inserta Chile-, que arrojó “sólidos resultados”, con un crecimiento trimestral de las ganancias de 16%, según detalló el jefe de riesgos, Daniel Moore.

Ello, al alero de las buenas tendencias crediticias y depósitos en países de la zona, el apalancamiento operativo positivo y la buena calidad crediticia, según dijeron. “El rendimiento (de la banca minorista) fue en general estable a mejor en México, Perú y Colombia. En la región del Caribe y América Central y Chile, los resultados se ven afectados por los beneficios de los ajustes de adquisición, que ya no se reconocen”, precisó Moore.

Porter, en tanto, añadió que el foco del banco continuará en la “alineación interna y el aprovechamiento del potencial no explotado” dentro de sus negocios. En ese marco, un tema resaltado por los ejecutivos Scotiabank fueron las recientes operaciones anunciadas: la compra de operaciones de consumo (banca personal y tarjetas de crédito) y de pequeña y mediana empresa de Citibank en Colombia, a través de su subsidiaria en ese país, Banco Colpatria. Y, el plan para adquirir Jarislowsky Fraser, firma canadiense de gestión de inversiones, con cerca de 40 mil millones de dólares canadienses (unos US$ 32 mil millones) en activos bajo administración, una transacción que “mejora significativamente nuestras capacidades de inversión institucional y crea el tercer activo más grande en Canadá”, según destacó Porter.