SQM: Sentencia contra Aldo Motta abriría camino para formalizar a Ponce

Las próximas semanas serán clave para el futuro desenlace del denominado caso Cascadas, catalogado como el mayor fraude financiero de la historia, que llevó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a cursar multas sin precedentes, por un total de US$160 millones.

En el marco de la arista Linzor, el próximo viernes 16 de marzo el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago acogerá el inicio del juicio oral en contra de Aldo Motta, ex gerente de las sociedades con que Julio Ponce Lerou controlaba la minera no metálica SQM. Motta está acusado de falsificar actas de directorio de las sociedades Cascadas.

En estrado no estará Andrés Montes, ex jefe de la Fiscalía Centro Norte, quien en una de sus últimas decisiones mediante una presentación el pasado día 5 enero -antes de asumir como jefe de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS)-, separó de la investigación a Canio Corbo y los ejecutivos de LarrainVial Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz. La Fiscalía comunicó al tribunal su decisión de perseverar en el caso de los tres investigados, resultando un éxito la acción de Montes, pero también despertando suspicacias frente al mismo. Si bien quienes han seguido de cerca el caso son reacios a expresar sus críticas públicamente, aseguran que el escenario ahora se vuelve propicio para que la fiscalía concentre su foco en contra de Aldo Motta, y formalice finalmente al resto de los investigados: Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial y Roberto Guzmán Lyon, entre otros.

“Obtener un resultado positivo (condena a Motta) va a generar un escenario favorable para poder seguir en el proceso penal en contra de quienes estuvieron a cargo de este esquema fraudulento y que por lo demás son sus principales beneficiados”, sostuvo Mauricio Daza, abogado querellante.

“Si existe sentencia condenatoria en el caso de Motta, evidentemente el Ministerio Público verá con buenos ojos una futura formalización a Ponce Lerou”, añadió otro conocedor del caso.

Desde la Fiscalía Centro Norte reaccionaron con cautela y ponen paño frío a la expectativa sobre una eventual condena a Motta.

“Cada causa hay que analizarla en su mérito. Se toman decisiones autónomas en cada una de ellas conforme al avance de la investigación. Lo que ocurre en una no necesariamente tiene implicancias en la otra”, respondieron desde la fiscalía por escrito a este medio.

Carrera

En paralelo al avance del juicio, el Ministerio Público deberá definir el sucesor de Montes y entre abogados penalistas comienzan a surgir los primeros nombres. Esto si se considera que el tribunal estimó un plazo de seis meses la extensión del juicio de Aldo Motta.

Entre los candidatos están:

Ximena Chong, Jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte. La persecutora a cargo del denominado Caso Corpesca ha logrado sus mayores triunfos judiciales. En sólo 14 meses de investigación logró que se decretara la prisión preventiva para el ex senador UDI, Jaime Orpis por el delito de cohecho.

Xavier Armendáriz, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El persecutor que saltara a la escena pública a raíz de la e la investigación por abusos sexuales contra menores de edad en contra del ex senador Jorge Lavandero, hoy ha mantenido un perfil más reservado.

José Morales, Jefe de la Fiscalía Local Santiago Centro. El ex fiscal del Caso La Polar y quien tuviera en sus manos la investigación del caso Cascadas durante tres años es otro de los candidatos. El persecutor ahora a cargo de la investigación en contra del economista Rafael Garay.

Los tres candidatos han manifestado su interés en presentarse al proceso de postulación, que en su primera etapa será ante la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente tras la elección de una terna, finalmente es el fiscal nacional, quien tendrá la palabra final.