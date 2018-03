Ventas online con tarjetas suben 30% y más que duplican a las presenciales

Como un muy buen año califica el gerente general de Transbank, Alejandro Herrera el pasado 2017. Ese año, las transacciones con tarjetas superaron los UF 1.230 millones en montos, unos US$ 53 mil millones, 14, 7% más que el año anterior.

Pero uno de los datos que más resaltaron es el aumento de las ventas con tarjeta no presenciales u online, que crecieron 30,4%, más que duplicando la tasa de crecimiento de ventas presenciales, cuya expansión llegó a 12%.

“Hoy no son sólo los grandes comercios los que disponen de páginas web y están conectados a nuestro servicio web pay. Se están incorporando comercios medianos e incluso algunos pequeños, ampliando la oferta no presencial”, afirma Herrera. A ello ha ayudado la afiliación de comercios vía online que comenzó el año pasado comercios. “A tres años, esperamos que el 22% a 23% sean ventas no presenciales”, proyecta. Hoy, son el 15%, versus 85% de aquellas físicas.

Para este año, los desafíos son importantes. Actualmente, están trabajando en el lanzamiento de la primera billetera electrónica de Transbank, en la que invitarán a todos los emisores a sumar sus plásticos en una sola billetera que se podrá operar desde el celular.

Sobre la posibilidad de pagar como en el revolucionario sistema del supermercado de Amazon, afirma que Chile “está bastante cerca”. “Sabemos que hay algunos grandes comercios que van a lanzar al mercado alternativas similares: elección de productos presenciales, registro automático en móvil y pago ágil en cajas”.

Más competencia

En 2017 Transbank sumó 41 mil nuevos comercios a su red, anotando un récord histórico. De ellos, el 90% se ubica en barrios de segmentos socioeconómicos C2-C3 y D, nicho en que competirá directamente con la red ComprAquí de BancoEstado, la que si bien contratará a Transbank para el procesamiento de las operaciones, es fruto de la unión con otro socio: SumUp.

Según Herrera, la subcontratación de estos servicios es una figura común en el mundo, pero sí reconoce que en el contexto de la propiedad que mantiene el estatal en Transbank (8%), “no es usual”.

“Es una situación puntual. Ellos son un accionista de Transbank y tienen también una alianza y una sociedad con otro partner tecnológico y tendrán que resolver si seguirán trabajando complementariamente, o elegirán a uno solo”, sostiene.

Herrera ve con buenos ojos la llegada de más actores. Chile cuenta hoy con 2.081 puntos físicos de compra (POS y HOST) por cada 100 mil habitantes, y Herrera aspira a superar el promedio de países Ocde, de 2.523. Actualmente, el 51% del volumen de ventas en monto se realiza con tarjetas de débito, y el 49% con plásticos de crédito, proporción que sube a 75% y 25% para débito y crédito, respectivamente, en número de operaciones. Esto convierte al débito en “el instrumento que de verdad reemplaza al cheque, al crecer a tasas de 23%, mientras el crédito avanza a la mitad”, concluye Herrera.