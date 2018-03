Un fantasma recorre Chile. Aquel de la centroizquierda. Se la invoca para que aparezca. Se le atribuyen poderes prodigiosos. Se comenta de lugares donde habría estado o estaría. De todos los malentendidos, el peor, aquel que terminó por destruir su significado profundo, fue creer que bastaba una suma de partidos de izquierda y centro llegando al gobierno para que eso fuera “triunfo de la centroizquierda”. Así fue como terminaron. En las últimas elecciones ganó la “centroderecha”, pero no porque en Chile Vamos hubiera una suma de partidos de centro y de derecha, sino porque el mundo social, mayoritariamente, prefirió sumar sus votos a aquellos del mundo social de derecha, mientras los partidos que creían ser “mayoría de centroizquierda” se vaciaron por el centro… y por la izquierda.

La centroizquierda nació como una lógica política que tuvo de centro ordenador a las mayorías sociales, no a los partidos. En lo partidario, fue la convergencia entre quienes anhelaban el retorno a la democracia, lo que entonces excluía a la derecha; y que al mismo tiempo eran escépticos de las tesis vanguardistas y armadas. O sea, compartían la convicción de que solo conformando mayorías sociales muy contundentes era posible terminar con la dictadura y construir luego una democracia exitosa. Conclusión derivada de ésta, fue que esa suma solo era posible de fraguar avanzando en torno a lo que sumaba mayorías. No radicalidades, como postulan los vanguardistas. La gradualidad era requisito del éxito y condición de cambios perdurables, si es que las mayorías eran la clave de ellos. En otras palabras, no es que las mayorías fueran de centroizquierda, sino que ésta buscó y logró hacerse mayoría social. La alianza de DC, PS, PPD y PR nació de esa lógica.

Una suma de partidos solo unidos por el anhelo de volver al gobierno, sin un programa compartido, pero sobre todo, sin esa visión de construir y cuidar mayorías sociales por los cambios, no es tal centroizquierda. Menos si insertan en la coalición, partidos que no comparten la clave social y gradualista de su lógica. Manifestación de ello fue su menosprecio partidocrático a la construcción y cuidado de las mayorías. Su desdén vanguardista al rechazo social mayoritario que provocaban sus reformas, diciendo “mañana comprenderán”. Su desprecio a la altísima sensibilidad social por una gestión eficiente, responsable y ética del aparato público. Su desconsideración al cuidado mutuo de las sensibilidades de centro e izquierda, que derivó en rupturas entre los partidos y de cada uno de estos con esas mayorías sociales que, ilusionadas en que serían la centroizquierda, los había proyectado al gobierno en 2014.

Así termina algo inviable de invocar como futuro. Son tiempos en que cada uno sale en búsqueda del suyo. El centro, la izquierda y las mayorías sociales. También la derecha, que se lo juega a partir de marzo.