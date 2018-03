Chile, ¿país minero?

Señor director

La minería es uno de los pilares más sólidos en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile. El país posee una gran cantidad de recursos mineros y cuenta con las mayores reservas del mundo de cobre y otros minerales. Sin embargo, a pesar de su importancia muchas veces la sociedad tiende a subvalorar el aporte de la industria minera, sin tener en cuenta que para continuar la trayectoria de crecimiento y bienestar es imprescindible el desarrollo de la minería. Hay estudios serios que indican que hoy los chilenos somos 42% más ricos gracias a la minería. Adicionalmente, las estadísticas indican que en las regiones con alta actividad minera, el ingreso per cápita es significativamente mayor que en las regiones no mineras. Más aún, el índice de Gini, que mide los niveles de desigualdad de países o regiones, es menor en el caso de zonas mineras.

En este contexto, vale la pena preguntarse por qué un proyecto minero de gran magnitud como Dominga, habiendo sido recomendado favorablemente por el estamento técnico respectivo, fue rechazado por la instancia política -ambas consideradas en la institucionalidad ambiental vigente-, y que entre otras ventajas considera una planta desalinizadora que extraerá agua de mar a una profundidad mucho mayor de la convencional, cuyo excedente se pondrá a disposición de la comuna de La Higuera, una localidad a 16 kilómetros de donde se ubica el proyecto y que no cuenta con calles pavimentadas ni algunos servicios básicos.

Sin duda, vale la pena reevaluar la situación de este proyecto y revisar nuestra institucionalidad ambiental en aras de asegurar nuestro crecimiento económico y la superación de la pobreza.

Maria Isabel González R.

Gerenta General ENERGETICA y vicepresidenta de Voces Mineras