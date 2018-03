SEÑOR DIRECTOR

No es mayormente válido, como sostiene el actual Gobierno, que la próxima administración Piñera se sostendrá esencialmente del ciclo económico internacional, ciertamente sólido y en alza, con tendencia al 4% de crecimiento. Como todo en economía, tiene las dos caras de la moneda. El cobre aportaría a las arcas fiscales US$ 4.000 millones con las actuales proyecciones, decrecientemente ante la irresponsable expansión del gasto fiscal, otro legado, obligados a solventar, incidiendo/aportando, no mayor al 6,5% del Presupuesto Nacional, y sin ninguna certeza ante su volátil valorización.

Con la caída del valor del dólar se adiciona otra limitación: los analistas evalúan que a lo más dos tercios de la canasta exportadora logrará solo un nivel de flotación mínima. Y como un agravante mayor, el precio del barril de petróleo en los últimos meses se ha incrementado aproximadamente al doble, y con tendencias a mantenerse por encima de los US$ 60. Ello afecta desde el bolsillo de las personas hasta ineludiblemente la actividad productiva.

Esencialmente el mayor crecimiento se nutre de las expectativas, que toman forma en un mayor catastro de proyectos de inversión; también se vienen manifestando en una creciente actualización en distintos sectores económicos, más allá de las proyecciones de la Corporación de Bienes de Capital y el último Ipom. Ello ocurre por la sencilla razón de que las 18.000 empresas que el SII considera de grandes ingresos, más las 1,1 millones medianas y pequeñas empresas, al sentirse interpretadas por un gobierno pro mercado para enfrentar los riesgos económicos de tomar las decisiones de inversión, asociadas siempre a un mayor endeudamiento. Este escenario y estos protagonistas, potenciarán la expansión del PIB y los ingresos tributarios para financiar, sanamente, la mayor protección social del programa del Presidente Electo.

Rafael Aldunate