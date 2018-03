SEÑOR DIRECTOR

Con respecto a la explicación que entrega Jeannette von Wolfersdorff, relacionada con la nota sobre los contratos directos que realizan los municipios, confirma que el ranking que realiza el Observatorio Fiscal es un conteo de casos que no analiza el contexto de las situaciones. Esto es complejo porque en vez de visibilizar las compras públicas puede confundir a la ciudadanía.

Lo anterior sucedió con el grave error que dejó fuera la licitación que realizó la municipalidad de Estación Central en noviembre pasado por recolección de residuos, cuya orden de compra fue emitida. Así, las contrataciones directas en Estación Central llegan al 14,5% y no al 67%.

Además, si el ranking aborda el comportamiento global de los municipios no se entiende por qué von Wolfersdorff apunta al detalle de la licitación N°2434-28-LR1 del 2017. Si es así, midiendo con la misma vara, no se debió considerar en el ranking la contratación de la Obra del Centro Cultural porque durante el mismo año no se realizaron pagos por ese ítem, una importante contradicción a mi juicio.

Esto ratifica que el ranking no tiene la información necesaria para entregar un panorama real de las compras públicas municipales y sus posibles factores de riegos. Hay situaciones que se ven en terreno y no solo desde una base de datos. Más allá de lo anterior, dejamos invitada a Jeannette von Wolfersdorff a trabajar juntos y explicarle más detalles.

Rodrigo Delgado Mocarquer

Alcalde Estación Central