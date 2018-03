SEÑOR DIRECTOR

En relación con la carta reciente del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, relativa a una publicación sobre la alta tasa de contratos directos en las compras públicas municipales, nos parece sumamente importante la respuesta que otorga mayor claridad a los datos publicados.

No obstante, queremos aclarar que el ranking construido por el Observatorio Fiscal, que utilizó la base transaccional de Chile Compra, no constituye un estudio. Por esta razón, el análisis realizado aborda el comportamiento global de los municipios en el sistema de compras y no es específico respecto de cada trato directo. Además, dicho ranking de compras municipales no pretende acusar actos de corrupción, sino que permite visibilizar hacia la opinión pública el panorama de las compras públicas municipales y sus posibles factores de riesgo.

En particular, la licitación mencionada por el alcalde (Nº 2434-28-LR17) por recolección de basura de un valor mensual de $ 173 millones (IVA incluido, por un plazo de seis años), es una transacción que no presenta órdenes de compra emitidas y enviadas al proveedor. Lo anterior llama la atención, pues se trata de una licitación que empezó a regir el 3 de octubre y para la cual ya el municipio debió haber pagado al menos tres meses del servicio en este año.

Queremos invitar al municipio a regularizar la respectiva orden de compra con el monto completo del contrato adjudicado. De esta manera, el ranking podrá ser actualizado y el porcentaje de tratos directos del municipio efectivamente estaría cercano a un 14%. Más allá de ello, estamos a diposición del alcalde por cualquier inquietud adicional que tenga con el reporte publicado en nuestra web.

Jeannette von Wolfersdorff

Directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal