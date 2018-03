En el marco de la reciente entrega de su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional (AI) formuló duros cuestionamientos a la ley antiterrorista chilena. Entre otros aspectos, señala que el gobierno y el Ministerio Público han seguido abusando de este instrumento, en particular en contra del pueblo mapuche, en donde muchas veces delitos comunes han sido caratulados como terroristas, por un tema de imagen, estigmatizando a esta etnia. El organismo nuevamente ha hecho ver que esta norma vulnera los estándares internacionales en materia de derechos humanos, instando a que sea modificada.

Los reproches a esta legislación por parte de AI son conocidos, pero ha llamado la atención los alcances que a juicio del organismo tiene la definición de un acto terrorista. Así, la entidad estima que para que se configure un acto de dicha naturaleza, deben verificarse amenazas creíbles a grandes grupos de la población; asimismo, debe afectar la vida o salud de las personas, pues conforme los estándares internacionales en general no se aceptan como delito terrorista un hecho que solo afecte la propiedad.

El debate sobre la legitimidad de ley antiterrorista en Chile ha sido de larga data, y tanto el actual como el futuro gobierno han manifestado su voluntad de introducir cambios en esta legislación, si bien por razones muy distintas. La actual administración inició su mandato con un sesgo ideológico sobre esta ley, al punto que declaró que no sería invocada en el caso del conflicto indígena que afecta a La Araucanía -posteriormente hubo de dar pie atrás, atendida la persistente violencia en la zona. También convocó a una comisión asesora presidencial, para efectos de su modificación, la que entre otros aspectos recomendó derogarla como tal e incorporar esas normas al Código Penal.

A fines de 2014 el gobierno finalmente envió un proyecto de ley que determina conductas terroristas, con modificaciones al Código Penal y Procesal Penal, el cual sigue en primer trámite en el Senado. Entre otros aspectos, dicha iniciativa buscaba reforzar la noción de carácter terrorista, pero excluía los atentados a la propiedad del delito terrorista, los que podrían ser sancionados por la legislación penal común. El Ministerio del Interior ha señalado recientemente que hay un nuevo proyecto para refundir la ley antiterrorista en el Código Penal, pero no hay indicios que sugieran que esta postura sobre la propiedad haya sido cambiada.

Sería un grave error persistir en ello, pues pretender circunscribir el delito terrorista únicamente al hecho de que la vida o salud de las personas se vean comprometidas -lo que está fuera de discusión-, en los hechos excluiría otros tipos de atentados que precisamente ponen en riesgo la integridad de las personas. Convendría no perder de vista que el carácter terrorista esencialmente está determinado por la intención de infundir temor en la población con el afán de lograr objetivos específicos o de afectar gravemente el orden público. Así, al excluir los ataques contra la propiedad se puede inducir a minimizar hechos de extrema gravedad, y restar protección jurídica a las víctimas de estos atentados.

Es evidente que en el caso de La Araucanía, los cientos de ataques en contra de empresas forestales, templos, escuelas o a viviendas de agricultores responden a una lógica que bien se enmarca en la definición de terrorista, materia que en todo caso deben determinar los tribunales, no el gobierno ni la Fiscalía. Un tema distinto es que dicha legislación debe observar estándares de prueba mucho más rigurosos y poner especial cuidado en no vulnerar garantías constitucionales.