Cuestionamientos a rentabilidad y costos de las AFP

El ministro de Hacienda, en entrevista con este medio, se refirió con dureza al sistema de AFP, al que, dijo, “hay que hincarle el diente, porque es un sistema caro que renta poco”. Argumenta que las AFP son hábiles para presentar la rentabilidad acumulada, omitiendo que al comienzo del sistema hubo grandes retornos, pero que hoy la rentabilidad, comparada con distintos fondos que hay en el mundo, “es de la media para abajo”. También hizo ver que “ganan su dinero con una parte del sueldo del cotizante. Entonces, le sacan por los dos lados: le dan una rentabilidad mediocre, y además le sacan una parte de su sueldo”.

Es desafortunado que la principal autoridad económica haya terminado identificándose en el ámbito previsional con discursos populistas -más propios del movimiento “No más AFP”-, alejándose de la buena argumentación técnica. Al usar la política como instrumento para desacreditar un sistema, es difícil que a partir de ahí se puedan construir buenas políticas públicas.

Es evidente que el tema que ha concitado el interés de la ciudadanía es cómo elevar el monto de las pensiones, y así lograr un mejor estándar de vida en la etapa de vejez. Ese es el verdadero desafío que está entre manos, y al cual debe abocarse la autoridad, sin sesgos ideológicos.

Velar por los costos del sistema es relevante, tratándose de un ahorro forzoso. Pero al plantear la discusión en términos de que las AFP “sacan la plata” del sueldo, se presenta como ilegítimo el cobro de un servicio. Ninguna institución administra fondos gratuitamente o al costo; ni siquiera BancoEstado, que de hecho ha reclamando por el alto costo que le significa tener que operar cuentas RUT sin poder traspasar sus costos reales, los que se acercan a los US$ 40 millones por año. Bajo esquemas de más competencia podrían reducirse aún más las comisiones de las AFP, pero la falta de interés que ha despertado la licitación de nuevos cotizantes al sistema pone en duda que exista demasiado margen para bajar aún más el nivel de las comisiones.

Un tema aparte es el cuestionamiento a la rentabilidad de los fondos de pensiones chilenos. La autoridad reprocha que los resultados actuales son pobres, pero una afirmación así necesariamente debe ponerse en un contexto. Los datos oficiales muestran que el Fondo C -desde el año 81- ha tenido una rentabilidad promedio real anual de 8%; el fondo E, el más conservador, alcanza el 4,5% real desde 2002. En las mediciones que ha hecho la OCDE (período diciembre 2015-diciembre 2016), el rendimiento real neto de costos para el caso chileno aparece algo por debajo del promedio (que a nivel del bloque alcanzó el 2% real anual); los casos de Polonia, por ejemplo, sorprenden (con retornos sobre el 8%), pero dichos fondos de pensiones tienen una alta exposición al mercado accionario, algo que la ley acota en el caso chileno. Para el caso español, otros estudios muestran que la mayoría de los fondos de pensiones ni siquiera se acercaron a la modesta rentabilidad promedio anual que obtuvo la bolsa española en el período 2000-2015.

Así, la discusión sobre cómo mejorar los retornos de los activos previsionales es de carácter global, y Chile no escapa a ella, pero no parece razonable demonizar un sistema cuyos costos no son desproporcionados y sus retornos razonables.