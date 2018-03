Dependencia del MAC

SEÑOR DIRECTOR

Quiero expresar mi gratitud por una entrevista a mi persona publicada el 3 de marzo sobre mi retiro como director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC). En respuesta a la autora de dicha entrevista, sobre la dependencia institucional del museo, aparezco diciendo que debe ser traspasado al Museo Nacional de Bellas Artes, lo que se debe sin duda a una confusión de mi parte pues me refería al edificio que, tal como afirmo, no es adecuado a los requerimientos de un museo de arte actual.

Soy consciente de la necesidad del MNBA de incrementar un espacio que, prácticamente sin modificaciones, data de 1910, fecha que induce a pensar en la oportunidad perdida por el Estado al no haber tenido iniciativas como las mencionadas con motivo del Bicentenario. Además, la decisión sobre posibles enajenaciones y tratativas de esta naturaleza corresponde exclusivamente a las autoridades de la Universidad de Chile, debiendo reconocerse que durante el gobierno anterior del presidente Piñera y el entonces rector Víctor Pérez hubo importantes avances, no lográndose acuerdo sobre la envergadura del edificio necesario.

La dependencia institucional no debería cambiar dado que su vinculación con una universidad del Estado -pluralista y de excelencia académica- y sus principios misionales resulta óptima para un museo de arte abierto a todas las tendencias culturales.

Francisco Brugnoli

Director Museo de Arte Contemporáneo