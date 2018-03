Deuda en justicia social

SEÑOR DIRECTOR

Hoy se cumplen 10 años del primer día mundial de la Justicia Social proclamado por la ONU, a fin de promover la erradicación de la pobreza, la lucha contra la exclusión social y la igualdad de oportunidades.

Lamentablemente, desde el 2011 el debate público se ha estancado en la discusión de grandes reformas y temas valóricos, deliberaciones que no han generado consenso y que invisibilizaron a los más vulnerables del país. Estas prioridades son legítimas en un régimen democrático, pero no necesariamente justas en el marco social actual.

Hoy, cuatro de cada diez chilenos viven en indigencia, pobreza o vulnerabilidad social. Tenemos la oportunidad de levantar una agenda legislativa justa, que enfrente la realidad de quienes han visto sus problemas relegados.

Un Chile justo, libre, humano y solidario exige que nos volquemos radicalmente en una lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero esto requiere señales claras para que no se transforme en un mero eslogan. El desafío, para el gobierno entrante y la oposición, es volver a generar acuerdos y políticas públicas de largo plazo, que resuelvan las urgencias sociales sin estar sujetas al vaivén de las mayorías de turno. Solo una política de Estado seria, que convoque a entes públicos y privados, nos llevará a ser un país verdaderamente desarrollado.

Magdalena Lira Mayo

Presidenta Centro de Alumnos Derecho UC

Roberto Ovalle Sepúlveda

Jefe de Vocalía de Justicia Social Derecho UC