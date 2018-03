Dichos de Daniel Jadue

Señor director:

El alcalde Daniel Jadue ha acusado gratuita e irrespetuosamente al Canciller Heraldo Muñoz de ser un “agente” de los Estados Unidos por su “rol lamentable y patético” ante la dictadura de Maduro.

Al respecto, cabe señalar que Chile, contrariamente a lo que recrimina Jadue, ha tenido una posición templada respecto a propuestas internacionales destinadas a sancionar a Venezuela. De hecho, Muñoz rechazó y condenó, de inmediato, la sugerencia americana de emplear la fuerza en Venezuela. Tampoco respaldó la resolución peruana de no invitar a Maduro a la Cumbre de Las Américas. Fue justamente por esos motivos, entre otros, que el Secretario de Estado estadounidense no incluyó a nuestro país en su reciente gira por América Latina. De ahí que la debilidad argumental de la acusación que formula el alcalde de Recoleta sea categórica.

Es por ello que las infundadas invectivas del Sr. Jadue deben ser íntegramente repudiadas por todos quienes en Chile aspiramos a que exista una política exterior de Estado. Ellas no solo agreden y desmerecen al Canciller y a la Presidenta de la República, si no que a una vasta mayoría del pueblo de Chile, que no necesita de Estados Unidos para concluir que en Venezuela impera un Estado dictatorial. Má aún, dichas descalificaciones prueban cómo los comunistas chilenos siguen estando dispuestos a ir contra su propia coalición de gobierno, contra su propio país, incluso contra la defensa de la democracia y los derechos humanos, con tal de respaldar a un aliado ideológico foráneo y evidentemente dictatorial.

El Sr. Jadue puede discrepar de ciertos aspectos de nuestra política exterior, pero para ello no es necesario recurrir a descalificaciones fundadas en una dialéctica tan añeja y desacreditada, como fue la empleada por la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría.

Ricardo Concha Gazmuri

Embajador de Chile (r)