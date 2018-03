Discusión sobre identidad de género

El país ha celebrado ampliamente el triunfo del Oscar por parte de la película Una mujer fantástica, que aborda las vicisitudes de una mujer trans. A la par de ello, algunos sectores han aprovechado este momento -con evidente oportunismo- para presionar por la aprobación del proyecto de identidad de género, que se tramita en el Congreso.

Una tarea fundamental tanto del Ejecutivo como del Congreso es asegurar la buena calidad de las leyes. Tal objetivo es incompatible cuando los tiempos de la discusión legislativa se aceleran para satisfacer a “la calle” o responder a fenómenos mediáticos. Estos tropiezos han sido reiterados en el caso de nuestro Congreso. Así ocurrió, por ejemplo, con la llamada “Ley Emilia”, donde los legisladores no repararon en que una de sus disposiciones, que obliga al cumplimiento de un año de cárcel efectivo, vulneró los criterios constitucionales sobre proporcionalidad de las penas. Otro ejemplo reciente es la llamada “Ley Cholito”, que en el legítimo propósito de castigar el maltrato animal, dispuso en algunos casos sanciones tan severas -hasta tres años de presidio- que bien podrían entrar en colisión con garantías constitucionales.

En el caso de la identidad de género, al tratarse de una materia que encierra múltiples complejidades, no cabe acelerar su debate simplemente para aprovechar “el momento”. El proyecto ha pasado a comisión mixta, y aún persisten diferencias muy de fondo, en particular cuál debe ser su extensión en el caso de los menores de edad. Sería irresponsable acelerar una ley con aristas tan centrales aún no bien resueltas.