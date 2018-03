Doble estándar

SEÑOR DIRECTOR

En relación con la carta del investigador de IES Pablo Ortúzar, publicada ayer, en que se hace mención de la relación de Jaime Guzmán con el ex presidente Pinochet, y de que el vínculo de Guzmán con Pinochet no haya ido más allá que el de un asesor civil, puedo dar fe, que fuera de su participación en la elaboración del proyecto de Constitución, como muchas otras personas, no desempeñó tal papel, sin perjuicio de haber tenido acceso eventual al staff presidencial, siendo incluso su presencia no mirada con buenos ojos por miembros del gobierno.

Fernando Hormazábal Díaz

Ex subsecretario General de Gobierno