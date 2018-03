SEÑOR DIRECTOR

La terrible situación venezolana y la captura de Ricardo Palma Salamanca han traído de vuelta, por caminos distintos, el debate sobre la antigua figura del derecho a rebelión y el tiranicidio.

Mucha gente de izquierda intenta justificar bajo esta figura el asesinato del senador gremialista, cometido en 1991 por un comando armado del FPMR. Aunque haya sido llevado adelante en democracia y el vínculo de Guzmán con Pinochet no haya ido más allá que el de un asesor civil. Y le piden a Francia que intervenga para asilar al asesino.

Al mismo tiempo, muchas de esas mismas personas se niegan a defender a la oposición venezolana que está siendo perseguida brutalmente por Maduro, por considerarlos golpistas, “terroristas”, etc. Y exigen a otros gobiernos, además, no intervenir en la situación venezolana.

Esta contradicción de criterios implica un extremo doble estándar: se considera legítimo asesinar, en democracia, a un civil que asesoró a un dictador de derecha. Y también que un gobierno extranjero intervenga en favor del asesino. Pero, al mismo tiempo, se considera ilegítima la resistencia civil en contra de un dictador de izquierda, y una afrenta horrenda la intervención de cualquier otro país en contra del tirano.

Pablo Ortúzar Madrid

Investigador IES