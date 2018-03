SEÑOR DIRECTOR

A raíz del estudio publicado en La Tercera hace algunos días que muestra que tres de cada diez estudiantes de colegios técnicos ingresan a la educación superior y que nos indican que este tipo de educación es de gran utilidad hoy en día, especialmente para los jóvenes de escasos recursos, queremos manifestar nuestra preocupación, sumando nuestro interés para que las autoridades se focalicen en la necesidad de potenciar la educación técnica en Chile.

Muchas son las investigaciones que ponen a la Educación Técnico Profesional como la clave para promover una transición exitosa de los jóvenes desde el colegio hacia el mundo laboral. Sin embargo, no cabe duda de que esta formación ha sido dejada de lado por años, siendo considerada como el pariente pobre en el debate educativo.

La Educación Técnico Profesional tiene un gran impacto, no solo en el ámbito productivo, sino que también en el social; no en vano representa el 45% de los alumnos egresados de cuarto medio y recibe a los estudiantes más vulnerables de Chile. Es por esto que es imprescindible que la Educación Técnico Profesional esté, hoy en día, en el centro de las políticas públicas, pues si bien ha habido avances importantes en educación media Técnico Profesional (TP), aún se requieren cambios profundos que abarquen no solo el desarrollo individual, sino que uno más integral.

Así, es esencial que se tome conciencia de que esta evolución es imperativa y, para ello, es crucial el aprovechar los cambios tecnológicos, de modo tal que se pueda elevar el nivel de los profesionales y académicos.

María Teresa Traboldt

Fundación de Educación Nocedal