El mago Smith

Por estos días, leo al argentino César Aira para comprender a Alex Smith, el experto informático de la Operación Huracán. Anoto esto porque creo que cuando la investigación termine, quizás solo nos quedemos con dos cosas. La primera es obvia y tiene que ver con la fragilidad, precariedad e irresponsabilidad con la que los gobiernos chilenos han abordado el conflicto mapuche, tratándolo como la urgencia de una guerra improvisada, a trompicones, sin haber indagado qué implicancias tiene en relación a la identidad, la cultura y el retrato que los chilenos pueden hacer de sí mismos pues la discusión material sobre las tierras también es un asunto simbólico, acaso un drama feroz y violento que cruza el territorio para redefinir sus límites. Ahí las celebraciones que nos adjudicamos como país en desarrollo tambalean hasta en la construcción del mismo paisaje, del mapa de un país que aún no es capaz de reconocer su propia silueta (y el rostro posible de la misma) en el espejo.

La segunda cosa con la que nos quedaremos será la comedia. Por eso leo a Aira, cuya literatura me parece un refugio perfecto para este presente idiota, un lugar para huir de él y quizás entenderlo. Vanguardia que no teme al absurdo ni a la broma destemplada, sus novelas muchas veces están llenas de artistas o científicos locos que habitan una realidad (la de su literatura) tan delirante como enternecedora. Pienso en unos cuantos libros suyos: “Festival” (donde un director de películas fantásticas atraviesa los pasillos de un festival de cine junto con su madre anciana, que camina lentísimo), “Las aventuras de Barbaverde” (en el que aparece un salmón gigante en el cielo como señal del fin de todas las cosas) o “El congreso de literatura” (donde un personaje llamado César Aira quiere clonar a Carlos Fuentes ayudado por avispas, todo para dominar el mundo). Hay más, casi un centenar de obras que construyen una literatura donde el delirio (que muchas veces es un humor negro que no dice que es tal) como la norma de una cotidianidad mutante, como si sus personajes encarnaran la cáscara de una idea, el envase vacío de algo que fue un sueño.

Por lo mismo la historia de Smith (creador de las aplicaciones Antorcha y tubicacion.cl que aún no sabemos si existen realmente) bien podría haber sido escrita por Aira: el relato de cómo un oscuro profesor universitario del sur se convierte en un hacker en su tiempo libre mientras ayuda a la policía a atrapar a terroristas implantando mensajes falsos en sus celulares. Pero aquello, que suena a thriller es acá en realidad una historia cómica e inverosímil, una trama que involucra al FBI; declaraciones cruzadas, la presencia de Emilio Sutherland y el modo en que miembros de Carabineros montaron una operación de inteligencia tan trucha que hace ver a Lenin Guardia como un personaje de John Le Carré.

Pero esto no es ficción aunque todo parezca escrito con mentiras envueltas en titubeos. Ese es el problema. Mientras, el profesor Smith se queda solo mientras fuma compulsivamente. Nadie lo quiere. Le cancelaron el contrato con Carabineros, los abogados deciden no representarlo; cuando fue a la tele a mostrar sus inventos denunció un complot y dijo que lo hackearon. Nada raro. Como con los personajes de Aira, en el mundo de Smith la ciencia es una disciplina verbal, apenas la confesión de un demiurgo respecto al origen de las cosas. Ahí, la informática funciona como una fe antes que como un método, existiendo como una nebulosa hecha de cantinfleos pues se trata de algo que existe solo cuando es afirmado o declarado, al modo de una fantasía que se solidifica al momento de ser relatada.

Por supuesto la realidad hace pedazos todo, pues revela lo anterior como algo patético, infumable. De este modo, la comedia se rompe en el momento exacto en se nos muestra que acá no hay ficción alguna, de que esto está pasando realmente. Aquello que le quita todo misterio o aura a la conspiración para volverla una colección de irresponsabilidades, de ajustes de cuentas; de chambonadas inverosímiles al fin y al cabo. Quizás esa es ciencia secreta que existe en Chile o América Latina, esa ciencia que Smith perpetra con un desparpajo no exento de perplejidad: un arte de la palabra donde quien lo ejerce sueña para sí el dominio del mundo, tal y como lo hacía el personaje de Aira. Charquicán de explicaciones truchas, la nada ilumina la nada pues la realidad se impone como una parodia de lo policial, como un truco literario o un hechizo de bolsillo (hecho por un mago que no es mago) donde el mundo es un laberinto de palabras que existe simplemente a partir de decretarlo.