Empleo financiado con deuda fiscal

SEÑOR DIRECTOR

Luego de conocerse las cifras de empleo del trimestre noviembre-enero, la ministra del Trabajo destacó como un éxito de su gestión que la tasa de desempleo se haya mantenido baja, inferior en promedio a la del gobierno anterior. Cierto, pero es engañoso mirar el promedio, ya que la anterior administración de Piñera recibió el país saliendo de una recesión, con un desempleo de 9%, pero terminó con un desempleo de 6%. En estos cuatro años se ha registrado una leve tendencia al alza, llegando actualmente a 6,5%. Efectivamente, a pesar de un crecimiento muy bajo, no tuvimos un problema grave de desempleo, lo que obviamente es positivo.

Sin embargo, un análisis del tipo de empleos creados muestra una clara precarización del mercado laboral, expresada primero en un aumento de empleos por cuenta propia de 235 mil en el período (con menores ingresos y sin cotizaciones de seguridad social), y segundo, más grave a mi juicio, una significativa expansión de empleos en el sector público, especialmente durante el año pasado. En los últimos doce meses los asalariados del sector público aumentaron en 144 mil, explicando un 86% del mayor empleo asalariado. Por otra parte, si miramos las cifras del gobierno central, vemos que entre 2013 y 2017 el gasto en personal aumentó en US$ 2.700 millones, cifra que representa más de un 40% de la mayor recaudación tributaria de ese lapso, y que explica una parte importante del déficit fiscal que el gobierno deja como herencia a su sucesor.

La ministra del Trabajo se alegra de que el desempleo no haya subido, pero habría llegado a un 8% si no fuera por las masivas contrataciones del sector público, que además de constituir un gasto permanente, se están financiado con deuda. Sobre este preocupante tema llevamos meses esperando una explicación oficial, que al parecer ya no llegará.

M. Cecilia Cifuentes

Directora Centro de Estudios Financieros ESE Business School