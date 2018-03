Epílogo de la “Operación Huracán”

La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió acoger un recurso presentado en el llamado “caso Huracán” y dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo de la causa, determinando que lo pertinente es no perseverar “por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”. De esta manera se levantó la formalización para los ocho comuneros mapuches que eran investigados, sin perjuicio de que la corte dejó abierta la posibilidad de reabrir la causa en caso de que surjan nuevos antecedentes. El Ministerio Público había resuelto no perseverar, debido a que acusó que las pruebas proporcionadas por Carabineros estaban “contaminadas”.

Si bien con esta resolución quedan a salvo garantías relevantes como la presunción de inocencia de quienes aparecían como inculpados, no cabe duda de que este episodio resulta de especial gravedad, en particular porque ha sido provocado por incompetencias del propio Estado. Comprometer la honra de personas sustentándose en una investigación con pruebas cuestionadas, no solo genera menoscabo en los afectados; también supone un daño al proceso investigativo de la causa, además de debilitar la confianza en el sistema y en las instituciones. El duro reproche que el Ministerio del Interior acaba de formular a la Fiscalía, donde le hace ver “irregularidades” en la tramitación del caso “Huracán”, aumenta la confusión reinante.

Los hechos que dieron origen a “Huracán” siguen sin responsables, y este conjunto de tropiezos aleja la posibilidad de que las víctimas encuentren justicia.