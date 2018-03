Exigencias para recuperar la confianza

SEÑOR DIRECTOR

Recientemente nos hemos ido enterando de los nombramientos de quienes serán los encargados de liderar las distintas áreas del gobierno. Éstas han dejado más de una sorpresa pero una en especial genera gran preocupación.

Es el caso de la sub secretaría de Redes Asistenciales, a cargo del Dr. Juan Manuel Toso, quien posee una sanción ética por parte del Colegio Médico y la apertura de un sumario en su contra.

Mi intención no es dudar de su capacidad para el cargo; de hecho, espero por el bien de todos que se desempeñe lo mejor posible. Sin embargo, es necesario abrir el debate sobre cuánto peso le ponemos a sanciones de este tipo. Urgen dirigentes gubernamentales en los que la gente pueda confiar, y más aún si su trabajo tiene que ver con la salud de todo un país.

No es prudente que personas que no cumplen con mínimos éticos dentro de la comunidad médica estén asumiendo roles de tal importancia. Si no acogemos las sanciones éticas como un antecedente, entonces ¿para qué las tenemos? O un poco más allá, ¿por qué adscribimos al código de ética de los médicos?

Como médico en formación no me queda nada más que seguir soñando con un sistema de salud justo, coherente y humano. Sin embargo, gestos como este dan cuenta de la poca relevancia que como sociedad estamos poniendo a lo ético. La capacidad de gestión es tremendamente importante, pero para recuperar la confianza en nuestra clase política tenemos que cumplir con estándares éticos mínimos. Y es que el límite entre esta falta a la ética profesional y un acto corrupto de mayor escala no es fácilmente visible por todos.

Renato Navarro Capone