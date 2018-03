Expectativas ante la llegada del nuevo gobierno

La llegada de Sebastián Piñera por segunda vez a la Presidencia de la República -tras un rotundo triunfo en las urnas-, está revestida de importantes y urgentes desafíos, probablemente aún más intensos que en su primer gobierno. Entonces representó un hecho significativo que la centroderecha lograra llegar al poder democráticamente -lo que no ocurría desde 1958-, y el que en líneas gruesas lograra derribar una serie de mitos y prejuicios en torno a lo que significa un gobierno de centroderecha.

Pero a diferencia de 2010, el Presidente Piñera enfrenta ahora un escenario político muy distinto al de entonces, marcado por un país que ha experimentado profundas alteraciones tras los cuatro años refundacionales de la Nueva Mayoría, donde interesadamente se ha buscado satisfacer a la “calle” y a los grupos de presión -ello ha sido muy evidente en el caso de la reforma educacional, construida sobre la base de un discurso “anti lucro” y con un marcado sesgo estatizante-, erosionando las bases de lo que había sido un ejemplar desarrollo de nuestra economía en los últimos treinta años. Se llevó a cabo un intenso cuestionamiento al modelo, y aun cuando los electores optaron finalmente por otra visión de país -sin validar el “legado-”, ello no implica que igualmente quedaron instaladas una serie de banderas ideológicas que constituirán el ideario que la Nueva Mayoría defenderá e intentará restituir.

Sería muy limitado pretender juzgar este nuevo mandato de la centroderecha simplemente atendiendo a mejores números en crecimiento, inversión y desempleo, algo en todo caso que forma parte de las tareas indispensables, ante los decepcionantes resultados que deja el gobierno saliente. Los años de la Nueva Mayoría implicaron un profundo cambio de paradigmas -simbolizado en “el otro modelo”-, y por ello la tarea de la centroderecha también deberá consistir en afianzar el convencimiento en la ciudadanía de que hay un mejor camino para lograr que Chile avance hacia el desarrollo. Ello implica que se deberá volver a gobernar con las ideas que permitieron la notable transformación del país, basadas en una economía libre, con un sólido marco institucional que asegure mercados abiertos y competitivos, donde la iniciativa privada y el esfuerzo individual sustenten el crecimiento, todo ello complementado con una política social activa por parte del Estado, focalizada en aquellos sectores más postergados.

Esta tarea implica que el nuevo gobierno también deberá estar dispuesto a defender un ideario, porque sin esa defensa de principios es previsible que las bases que deben sustentar el modelo terminen -una vez más- disueltas o susceptibles de seguir siendo modificadas en la dirección que pretenden los sectores más ideologizados de la izquierda chilena. Es en educación donde esta misión rectificadora aparece con especial nitidez. El nuevo ministro de Educación ha señalado que la gratuidad llegó para quedarse -y que así lo ha instruido el Presidente-, pero ello no debería implicar que esta política continúe expandiéndose en su forma actual, cuya irresponsable forma de financiamiento está llevando a una crisis del sistema, al no cubrir los costos que implica sostener un sistema de investigación y alto desarrollo académico, además de discriminar arbitrariamente en favor de aquellos centros estatales. Tampoco debería suponer que no se hagan esfuerzos por volver a restaurar la libertad de enseñanza, de modo que los proyectos educativos florezcan según las preferencias de las familias, y no de lo que decida el Estado.

Para que este necesario cambio de rumbo se produzca, el Presidente Piñera no solo debe procurar corregir el actual desvarío, sino que también debe dar muestras de su voluntad de enmendar el propio rumbo que en algún momento tomó su primer mandato. Al verse sobrepasado por la presión de “la calle” y por el discurso del “abuso” que enarbolaron los movimientos sociales que estallaron en 2011, sucumbió y se dejó seducir por estas ideas, contribuyendo a mover los cercos que luego profundizaría la Nueva Mayoría. El haber asimilado acríticamente las consignas sobre el “abuso” llevó a que, por ejemplo, desde el Sernac, el Ministerio de Economía y otras reparticiones se iniciara un hostigamiento hacia el sector empresarial, instalando así un tono muy inadecuado y abriendo espacios para que el criterio discrecional de una autoridad pudiera prevalecer por sobre lo que establece el ordenamiento jurídico.

Lo propio ocurrió con el alza de impuestos corporativos, que inicialmente se justificó como una forma de allegar recursos para la reconstrucción. Ello sobre la base de que los tributos, una vez superada la emergencia, volverían a su nivel inicial. Tal promesa no se cumplió, y en cambio fue la antesala para la posterior reforma tributaria del actual gobierno -que la centroderecha concurrió a aprobar-, cuyos daños recién se están aquilatando. La misma lógica del “abuso” validó como legítima la necesidad de introducir una reforma laboral tan dañina como la que se aprobó bajo esta administración, y que ahora parece difícil de revertir.

En materia medioambiental, es recordado el episodio sobre Barrancones, donde fue la voluntad del Presidente de la República la que presionó para trasladar a otra zona un proyecto termoeléctrico, pese a que éste había obtenido la aprobación de su calificación ambiental. Esto abrió un precedente para que los criterios políticos empezaran a prevalecer por sobre lo que la propia normativa medioambiental establece, alcanzando su punto cúlmine con la reciente denegación del proyecto minero-portuario Dominga, que provocó la renuncia de todo el equipo económico.

La composición del nuevo gabinete del Presidente Piñera ha entregado valiosos indicios de que en esta oportunidad parece haber una intención más clara de defender ciertos principios y salir al paso de lo que se pretende instalar como un “legado” incontrarrestable, sin incurrir en los mismos errores de antaño. Una de las bases esenciales que debe ser recuperada para retomar la senda del desarrollo es la total prevalencia del estado de derecho y la certeza jurídica como ejes de nuestra institucionalidad. Los espacios discrecionales por parte de la autoridad, o el activismo judicial, son actitudes que perjudican al país. Si ello está debidamente internalizado, el país puede esperar grandes logros.