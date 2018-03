Factores que determinan la calidad educacional

SEÑOR DIRECTOR

Recientemente se dio un debate entre Silvia Eyzaguirre y Gonzalo Muñoz que en el discurso, y sin dudar de sus intenciones, plantea lo mismo: son las comunidades escolares las encargadas de sus procesos de mejora de calidad. Eyzaguirre esboza la excesiva participación del nivel central y Muñoz la necesidad de brindar andamiajes para que esto suceda.

Sin embargo, las discusión no aborda la necesidad de cambios institucionales centrales, sin los cuales ni la propuesta de ella ni la de él pueden materializarse. El proceso de mejora de cada proyecto educativo se da en la medida en que estos gozan de mayor autonomía institucional. Recién ahí los andamiajes que plantea Muñoz o la no intervención del nivel central pueden hacerse efectivos.

Los principales aspectos institucionales que no permiten a los proyectos educativos lo anterior son la falta de autonomía para diseñar e implementar currículums propios (por escuela); las trabas al liderazgo directivo (por ejemplo, la capacidad de desvinculas solo al 5% de menor rendimiento de sus docentes, impidiéndoles formar equipos de trabajo competentes); la evaluación de la Agencia de Calidad para catalogar las condiciones de los establecimientos, la cual se basa en los resultados Simce (obligando a los docentes a dedicarse a aquello) y la suma de los novedosos nuevos indicadores de calidad, que en la práctica son el resultado de un cuestionario que se rellena con grados de satisfacción y una ponderación en razón del GSE de los alumnos de la escuela. No estamos mirando el cuadro general.

Tomás von Bischoffshausen

Cientista Político y exasesor del Gabinete de Ministro y DEG Ministerio de Educación