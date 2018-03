FNE y cobro de cuotas de incorporación de la ANFP

El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en contra de la ANFP, por exigir cuotas de incorporación a clubes de segunda división para acceder a Primera B, muestra que las denuncias de hace meses tendrían asidero y que este cobro sería una barrera de entrada injustificada para ese servicio público.

El año pasado, el Club Deportivo Barnechea demandó a la ANFP ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por ese cobro y por la repartición de derechos de televisión. El caso terminó en diciembre, con el desistimiento del club aceptado por la ANFP. El TDLC validó el acuerdo, pero afirmó que éste no impedía que la FNE demandara a la ANFP. Poco antes, el TDLC expuso que la exclusión de equipos de fútbol por la ANFP no tendría relación con la competencia en el mercado y no sería una materia a pronunciarse. Esta será una cuestión a resolver, porque el derecho comparado ha exceptuado la aplicación de las normas de libre competencia a deportes profesionales.

De manera inédita, la acusación de la FNE está acompañada de un informe económico, lo que obligará a la ANFP a sofisticar sus argumentaciones, las que adelantó en su contestación a la demanda de Barnechea.

Además de las pasiones que despierta, el fútbol profesional es una actividad que exige la cooperación de rivales: hay que jugar partidos entre un número acotado de equipos. El acceso a las ligas profesionales les permite participar en las ganancias económicas que produce el fútbol y así mejorar el desempeño de los equipos. Por lo mismo, el reproche sobre cuánto cuesta acceder a la liga que reparte los beneficios económicos recuerda el debate sobre el precio de las entradas para los partidos de la selección de fútbol: todos quieren asistir, se necesitan espectadores para el espectáculo, pero solo algunos pueden pagar.

Francisco Agüero Vargas

Profesor

Facultad de Derecho, Universidad de Chile