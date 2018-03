Gobierno y aumento de deuda externa pública

El Banco Central informó que la deuda externa de Chile ascendió en 2017 a US$ 179 mil millones, de los cuales US$ 132 mil millones corresponden al sector privado y US$ 47 mil millones al sector público. Sin embargo, esta última registró un crecimiento de 34% en relación a 2016, el mayor incremento desde que existen cifras comparables (año 2003).

Este fuerte incremento deja a la deuda externa del sector público con un 18% del PIB en 2017, casi el triple del mínimo registrado en 2007 -en los últimos 15 años de cifras comparables-, con un 6,7% del PIB. El principal causante de este salto en la deuda externa pública fue el Gobierno General -que comprende al gobierno central, las municipalidades y las universidades-, con un incremento de 74% respecto al 2016, muy por sobre el máximo previo registrado en 2010, cuando producto de la crisis internacional y el terremoto, la deuda pública externa se incrementó 55,8%.

Pese a que diversos analistas atribuyeron este fuerte incremento al traspaso de títulos de deuda del mercado local y externo a manos de no residentes -como consecuencia de las mejores perspectivas que muestra la economía-, también revela el débil estado en que se encuentran las finanzas públicas.

Aunque los niveles de deuda distan de ser motivo de preocupación, su progresivo deterioro debe ser un llamado de alerta para equilibrar el presupuesto fiscal y, por esa vía, evitar la sobreexposición del sector público a los shocks externos, como duramente aprendimos en las crisis de principios de los ’70 y ’80.