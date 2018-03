Investigación costosa

Se ha conocido que las pesquisas de Carabineros en el “caso Huracán” se basaron en la existencia de un software de intercepción de aplicaciones de mensajería que se denominó “Antorcha”, pues haría luz en la oscuridad, que al más puro estilo Silicon Valley tuvo versiones 1.0, 2.0 y 3.0, en cosa de meses. Un software que le fue diseñado a la institución policial por un ingeniero agrícola y forestal, autodidacta en materias informáticas, que lo desarrolló en su tiempo libre y sin costo de puro “paleteado” y por el reconocimiento que se le dispensaría. Se justificaba proceder con la ayuda de este bienhechor, ya que la adquisición de una versión alternativa que se usa en Israel sería demasiado costosa. No era, claro, este software criollo uno que fuera afinado, tanto que hubo que ir ajustándolo sobre la marcha ya que habría dejado “residuos” en los aparatos interceptados, lo que explicaría las diferentes versiones.

Bueno, salió bastante caro el software gratis, a la luz de los efectos que ha tenido su aplicación. Desde luego, el Ministerio Público llegó a la conclusión que -cuando menos- generó una prueba contaminada y, por lo mismo, no apta para generar convicción. Además, dio origen a una crisis entre Carabineros y el órgano de persecución penal, como también a una disputa en estrados judiciales entre el gobierno y este último por su decisión de no perseverar, que fue aprobada por el juez de garantía, quien reconoció que las atribuciones en esta materia son del Ministerio Público. Pero lo que es peor, quedarán sin castigo quienes Carabineros sostiene son los responsables de una serie de delitos incendiarios en La Araucanía, porque cualquiera hubiere sido la opinión del FBI o la decisión de los tribunales sobre el cierre del caso, las intercepciones quedaron bajo un manto de duda y han dejado de ser idóneas como prueba fiable. Una antorcha que solo produjo oscuridad.

La pregunta es obvia: ¿no era mejor haber gastado en adquirir el software israelí o del país que fuere? Ya que con toda seguridad habrían arrojado un resultado más afinado y, por ende, utilizable. Lo barato suele costar caro. Y el esclarecimiento de una serie de delitos de carácter terrorista en La Araucanía, que constituyen la principal amenaza a la seguridad pública actual, es un objetivo de alto valor que sin duda justifica la inversión de los recursos necesarios. Hacer esta evaluación no corresponde a la policía sino a la autoridad política.

Lo que hay detrás de esta lamentable experiencia es que las investigaciones criminales deben profesionalizarse; que no es posible seguir realizando pesquisas con procedimientos improvisados, artesanales o que se van ajustando sobre la marcha, pues invariablemente han terminado en el fracaso y desestimadas por los tribunales al forjar pruebas no idóneas. Y para ello existe una policía especializada y que no por nada se llama de “investigaciones”, que en caso necesario habrá que potenciar, debiendo Carabineros de una vez concentrarse en su labor preventiva.