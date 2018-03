El legado que deja la Nueva Mayoría

Las profundas reformas económicas durante el régimen militar, sumadas a la recuperación del acceso al financiamiento externo tras el fin de la crisis de la deuda de los años ochenta, produjeron la eclosión de crecimiento con que se estrenó la recuperación de la democracia durante el gobierno de Patricio Aylwin. Ese primer gobierno democrático optó por consolidar el nuevo orden económico basado en los mercados, la protección de la propiedad privada, la promoción de la competencia y la ampliación del espacio para la iniciativa individual. A partir de entonces, la recaudación de impuestos, en una economía que crecía a buen ritmo, permitió el desarrollo de políticas sociales efectivas, y fuertes avances en el nivel de vida de los sectores de menos recursos. La pujanza de la economía, que a ritmo paulatinamente más calmo – y en algunas oportunidades interrumpido por crisis externas- se mantuvo en atractivos niveles por más de quince años, generó un nivel de bienestar creciente y generalizado, a través de mejores empleos y remuneraciones, y transformó a Chile, desde un país con pobreza extendida, en un país de clase media, con espacios mucho más amplios para el desarrollo de sus ciudadanos.

Durante esos exitosos gobiernos de la Concertación, sin embargo, se mantuvo soterrada la pugna interna entre sectores anti “modelo” y aquellos interesados en proteger y perfeccionar un sistema económico que estaba dando gobernabilidad y frutos económicos y sociales. Prevaleció un equilibrio en favor de la continuidad del modelo, en esencia hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet. La derrota de la Concertación en 2009 (tras una grave crisis económica, con origen externo) en favor de la centroderecha, sin embargo, abrió espacios a los sectores autoflagelantes, que, además, contaron en Michelle Bachelet con una abanderada de popularidad incontrarrestable, para llegar al poder en la próxima oportunidad.

El segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, que se articuló en torno a la Nueva Mayoría, representó un cambio refundacional significativo, que buscó reemplazar los cimientos del modelo seguido hasta entonces por otro basado en una presencia mucho más fuerte del Estado, debilitando los incentivos hacia el sector privado -fue evidente que el ideario se hizo eco sin reservas de las demandas de “la calle”, junto con las consignas “anti lucro”-, y construyendo un nuevo relato sobre la base de garantizar derechos sociales. Es un legado polémico, que ha terminado polarizando al país, entre aquellos que buscan proyectar este “otro modelo” como la piedra angular que asegurara el desarrollo del país, y de quienes se resisten a él precisamente porque con ello se han perdido potentes incentivos para el crecimiento y los espacios de autonomía se ven debilitados en favor del estatismo.

El afán refundacional alcanzó su máxima expresión en la figura de la “retroexcavadora”, cuya consecuencia visible fue el consiguiente desincentivo a la inversión y deterioro en la generación de empleo; y una población que percibió que sus expectativas de mejoramiento, sus derechos y libertades estaban siendo subordinadas al afán de traspasar poder al Estado y a grupos de presión.

La coalición de partidos que forma la Nueva Mayoría no supo aquilatar el deterioro que traerían estas políticas, ni el distanciamiento de la población que la nueva propuesta de sociedad produciría en un país que había visto expandirse sus posibilidades y libertades. El resultado fue el debilitamiento extremo de una coalición que, mientras estuvo asociada al “modelo” y su perfeccionamiento, fue reconocida como ampliamente exitosa; y que asociada a su sustitución por una visión más estatista y la restricción, en algunos casos, de las posibilidades individuales terminó siendo castigada tras sus exiguos resultados.

Es evidente que a lo largo de estos años el país igualmente ha seguido creciendo, aunque a tasas mucho más bajas, y que hubo obras que contribuyeron al progreso. Los avances para destrabar las inversiones en energía podrían considerarse entre sus grandes aciertos, resolviendo un problema que se había convertido en una de las trabas objetivas para nuestro desarrollo. También debería reconocerse que aunque los resultados no hayan acompañado a la Nueva Mayoría, la obra refundacional abrió espacio al debate crítico y permitió someter a deliberación aspectos del modelo hasta entonces no controvertidos.

Es aquí donde subyace probablemente la mayor debilidad política que deja el legado, porque siendo legítimo que como ideario se haya buscado subrayar la importancia de los derechos sociales, el sesgo con que muchas veces se emprendieron las reformas terminaron por provocar divisiones muy profundas -incluso dentro de la propia Nueva Mayoría-, exponiendo diferencias de enfoque y distanciándose del sano propósito de buscar soluciones técnicas y bien consensuadas. Así, por ejemplo, era innecesario que al buscar un nuevo equilibrio tributario -algo en lo que siempre habrá discrepancias sobre cuál es la tasa óptima de impuestos-, se demonizara al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), y se buscara terminar con este mecanismo de reinversión de utilidades simplemente porque ello favorecería a los “poderosos”. Tampoco era necesario que para corregir las ineficiencias del sistema educacional, se derivara hacia un sistema en que se eliminara cualquier forma de lucro -reprochándolo como ilegítimo tratándose de recursos públicos-, sin atender a que los adecuados sistemas de incentivos constituyen precisamente el mejor motor para la innovación.

Bajo el actual gobierno, los sectores más progresistas encontraron que sus sentidas aspiraciones como una ley de aborto en tres causales, o el matrimonio igualitario, empezaron a hacerse realidad, abriendo espacio para un debate valórico que ha permitido confrontar convicciones. La importancia que la Presidenta le ha dado al respeto por los derechos de la mujer y tomar conciencia sobre la violencia hacia las mujeres es sin duda un activo valioso, que cabe reconocer.

Los años de Nueva Mayoría, con sus luces y sombras, dejan un legado político controversial. La forma de aterrizar las problemáticas propias de “un país que cambió” se hicieron sobre la base de un enfoque ideológico, que no dio los frutos esperados y que erró el camino. Lo que se presenta como grandes logros y reformas estructurales que nos acercan al desarrollo, si bien legítimas en su aspiración, aparecen más como un voluntarismo en la medida que las cifras no acompañan el resultado de esta gestión.