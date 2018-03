Lo que resta del día

Solemos poner mucha atención al elenco de ministros que acompaña al Presidente y a veces descuidamos la importancia de otro conjunto de funcionarios públicos que resultan vitales para la marcha de un gobierno. Por de pronto, por estos días Sebastián Piñera debe resolver sobre los nuevos subsecretarios, personas que tienen sobre sus hombros la responsabilidad jurídica y administrativa de sus respectivas carteras y la de los servicios que dependen de cada una de ellas.

De hecho, cuando abandonamos esa habitual mirada centralista que tenemos del Estado y las política públicas, advertimos la importancia de saber elegir a buenos servidores públicos en nuestras regiones. Es ahí donde se juegan significativas decisiones para la marcha del país en su conjunto y que, salvo contadas excepciones, como cuando se refiere a un proyecto de inversión o alguna polémica ambiental, no les damos la visibilidad y relevancia que se merecen. Pero esta vez, la elección de los intendentes regionales pudiera ser decisiva para la marcha del próximo gobierno, en especial cuando nos adentremos en la segunda parte de su mandato. En efecto, en 2020 habrá elección democrática de dichas autoridades, que se convertirán -quizás solo después del Presidente- en las personas con más votos en sus regiones; superando de esa manera a sus respectivos senadores y diputados.

Y si seguimos mirando, damos con más funciones que han adquirido una gran importancia. Así, por ejemplo, y a raíz de las polémicas que se han registrado en los últimos años, será clave el nombramiento que se haga en algunas superintendencias, como son la nueva Comisión de Valores y las de Salud, Previsión y Medio Ambiente. Igualmente crítico, especialmente a la luz de la primera reforma que quiere pasar el Presidente electo, es la persona que se designe en el Servicio de Impuestos Internos. También habrá que estar atentos a la decisión que Piñera adopte para algunas empresas estatales y organismos afines. Así, por ejemplo, especialmente después del significativo rol que tuvo la Corfo en estos años, deberemos mirar con calma quién será el sucesor de Eduardo Bitran. Codelco, Enap y Metro también son entidades públicas que jugarán un rol importante en la próxima administración. Por último, el nuevo gobierno tendrá que hacerse cargo de la alicaída situación de TVN, cuya empresa hoy no cuenta, por decisión de la propia derecha, con un adecuado directorio para operar en condiciones normales.

Como éstos, probablemente se me quedan en el tintero un centenar de decisiones y cargos que deben adoptarse no más allá de los próximos 30 días. Y la mayoría de éstos, sin tantas luces y parafernalias, son los verdaderos responsables del éxito o fracaso de los gobiernos.