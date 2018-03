Meta de energías renovables

SEÑOR DIRECTOR

Naciones Unidas señala que más de un tercio de la población del mundo no tiene acceso a energías renovables. Los 30 países más desarrollados y que representan un 15% de la población consumen alrededor del 60% de las energías renovables no convencionales. Es importante poder mantener los primeros lugares en América Latina, con una inversión global de US$ 285.900 millones, de los cuales China, India y Brasil aportaron US$ 156.000 millones. Esto será la base para avanzar en la agenda 2030 que Chile suscribió en forma voluntaria ante la ONU en 2015.

Hacerlo es tan importante y tiene tanto impacto en nuestra sociedad que desde 1949 se instituyó el Día Mundial de la Energía, fecha en que la humanidad debe reflexionar sobre el uso indebido de las fuentes de generación de energías de la biomasa. El objetivo es incentivar el desarrollo de energías renovables no convencionales y disminuir la generación a partir de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Hay que tener en consideración que solo un 2% de esa energía total proviene de ERNC, lo que aún sigue siendo una cifra insuficiente para apuntar a las metas que plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7: “Energías Asequibles no Convencionales”.

En Chile las plantas de carbón aún representan la principal fuente de generación eléctrica, con cerca de un 40% de la matriz. La iniciativa del Metro de Santiago de llegar a ser la primera empresa de su tipo en el mundo en tener un 60% de su consumo energético respaldado a través de generación limpia es un ejemplo notable.

El nuevo gobierno tiene un gran desafío, ya que el presidente electo afirmó durante su campaña que su objetivo en esta materia es que Chile tenga, a 2040, una matriz 100% limpia y renovable. Nuestros abundantes recursos energéticos renovables y a precios competitivos, hoy, abren la oportunidad de acelerar la transición que nos permita reemplazar el consumo de combustibles fósiles, ojalá en los próximos 22 años.

Margarita Ducci

Directora Ejecutiva Red Pacto Global Chile (ONU) – UNAB