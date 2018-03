Modernización de la CCHEN

SEÑOR DIRECTOR

El domingo 4 de marzo apareció un artículo titulado “La CCHEN se moderniza”, aludiendo a la “puesta al día” de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para fiscalizar la explotación y venta de litio. Deseo dejar claro que el interés de la CCHEN en el litio y sus derivados no es reciente, sino permanente. Ya en los años 90 la Comisión formó un grupo de investigación en el litio y sus aplicaciones y presentó proyectos a Corfo, que no fueron adjudicados. Esa década fue difícil para la CCHEN, se le exigió “autofinanciarse”, restringiendo su presupuesto, lo que llevó a no tener funcionarios que pudieran fiscalizar en forma competente el litio. En 2009 el gobierno constituyó la Mesa del Litio con la participación principal de la Comisión. Se tenía conciencia de la necesidad de elaborar una política pública sobre el litio y los salares. En ese marco, el Consejo Directivo de la CCHEN visitó en 2010 las empresas SQM y Rockwood en el Salar de Atacama. Esta fue la primera inspección en terreno de una autoridad del Estado a esas faenas y permitió conocer de primera mano sobre los cumplimientos e incumplimientos de esas empresas a los contratos, información de gran utilidad para el trabajo de la Comisión Nacional de Litio convocada en 2015.

Si antes la CCHEN no hizo más, no fue a causa de negligencias de sus funcionarios ni directivos, sino debido a que el Estado se ha desentendido de sus institutos de investigación y desarrollo, en particular de la CCHEN, privándolos del presupuesto que les permita cumplir con las funciones propias de su naturaleza. Es momento de darles a estos organismos la importancia que merecen.

Gonzalo Gutiérrez

Expresidente de la CCHEN, 2009-2010.