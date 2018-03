Necesidad de la izquierda de condenar a maduro

SEÑOR DIRECTOR

Para la izquierda latinoamericana, el fenómeno de Chávez en Venezuela fue una fuente de esperanza al declararse abiertamente socialista. Se abría una nueva etapa de experimentación para poner en marcha las ideas de igualdad social que durante ya varios siglos han sido perseguidas, haciendo una revisión honesta de las falencias de los socialismos reales del siglo XX.

El estado actual del gobierno venezolano dista mucho de esa esperanza. El estado de la economía que ha llevado a una crisis humanitaria, la existencia de una clase burocrática que se ha enriquecido con la corrupción y el uso de la fuerza del Estado en contra de sus propios ciudadanos violando sus Derechos Humanos, son hechos de los que es necesario desmarcarse y condenar ya sea desde la izquierda más tradicional hasta la nueva izquierda representada por el Frente Amplio. Si Maduro no toma medidas urgentes y definitivas no puede seguir en el poder por el bien de su pueblo.

La única forma de construir una alternativa al capitalismo es necesariamente mediante la crítica honesta a los procesos que ocurren y nos identifican. La mantención del poder a toda costa y la corrupción no deben ser toleradas. Para avanzar tendremos que dejar atrás la obsecuencia.

León Cisternas

Abogado