No lo entregarán

La captura de Ricardo Palma Salamanca en Francia provocó satisfacción en sectores bien intencionados: por fin volverá a cumplir la condena que evadió en 1996, al fugarse de la Cárcel de Alta Seguridad (sic) en extrañas circunstancias, por el crimen de Jaime Guzmán y otros delitos no menos graves. Francia nunca denegaría la extradición.

Expectativa que luego ha cedido a una cierta ansiedad. Pues sería sorprendente que se conceda y abundan las razones para creerlo. Desde luego, el país galo tiene una tradición dando refugio a quienes han cometido delitos y son políticamente correctos. Por ejemplo, ha refugiado por 40 años al cineasta Roman Polansky, condenado (no acusado, al igual que Palma Salamanca) por abusar de una niña de 13 años. Protección muy europea, pues hay que recordar que otro de los fugados en 1996 se escondió en Suiza y este país negó su extradición porque Chile no daba garantías.

Pero además, otorgar la extradición de Palma colocaría a Francia en una situación de contradicción, cuando ha protegido a otra supuesta integrante del “Frente” y que se sospecha no fue ajena a la fuga en el helicóptero: Marie Emmanuelle Verhoeven, la llamada “Comandante Ana”. En efecto, ella fue detenida en Alemania y al poco tiempo, luego de la intercesión del gobierno francés, fue liberada. Y en una segunda oportunidad en India, país en el cual pasó un largo tiempo retenida, pero una vez más la presión del estado galo pudo más e India denegó la extradición por “razones de salud” de la comandante. Sería difícil que Francia entregue a Palma, pues habría un trato distinto muy evidente.

A lo anterior se agrega que Palma ya había sido detenido por 12 días hace unos meses en París, por ingresar con una identidad falsa y en algún momento lo identificaron, pero no avisaron a Chile, que debiera ser la norma de cooperación entre países civilizados, y lo dejaron en libertad. Curiosamente no lo expulsaron, como suele suceder con los que ingresan ilegalmente, ya que Palma seguía en Francia. Pero cualquier persona buscada que es sorprendida y recupera por la razón que sea su libertad, se fugaría de inmediato, antes que cambien de opinión. Pero no, él se quedó. La explicación a tan asombrosa actitud estaría en lo que dijo el abogado de la UDI en estrados: que estaba preparando su propia detención; obviamente para beneficiarse de la hospitalidad gala. De hecho, ya fue dejado en libertad provisional, lo que le facilitará fugarse si las cosas se complican.

Y last but not least, se trata de un criminal de izquierda y eso en el “internacionalismo” no es cualquier cosa. Porque como sabe todo el mundo, no es lo mismo que un delincuente sea de izquierda o derecha, por lo que se justifica un trato distinto; no hay allí una discriminación.

Lo siento por los esperanzados, pero dudo de que veamos por estos lares a Palma. Al menos, no antes de que se declare a su favor la prescripción de la pena. Estamos en Chile y será declarada, tarde o temprano.