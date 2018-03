Nuevo atropello cubano

SEÑOR DIRECTOR

Una vez más el régimen castrista impide de un modo arbitrario y vejatorio el ingreso a Cuba a dos parlamentarios chilenos Miguel Angel Calisto y Jaime Bellolio,quiénes portaban su visado correspondiente. En 2017 la denegatoria afectó a la ex ministra de Chile Mariana Aylwin. Además fueron retenidos en el aeropuerto de La Habana los ex presidentes Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia. Todos ellos invitados por la agrupación disidente “ Cuba Decide “ que dirige Rosa María Payá a objeto de recibir el premio “ Oswaldo Payá “, símbolo de la resistencia cubana en pro de las elecciones libres que permitan al pueblo cubano ejercer su derecho a la autodeterminación establecido en la Carta de las Naciones unidas y lograr el ejercicio de sus derechos políticos y las libertades propias de un régimen democrático.

Hace 60 años que el pueblo cubano vive una dictadura, la más antigua del continente, que ha tronchado la vida de miles de cubanos, sometido además a la hambruna y el racionamiento después del fracaso del sistema socialista imperante en la isla.

Es deplorable la conducta del PC chileno que condona el régimen represivo cubano y se niega a reconocer la sistemática vulneración de los Derechos Humanos y de los principios de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. No hay espacio a la ambiguedad. La democracia y los DD. HH. , como valores universales deben ser respetados en toda circunstancia, tiempo y lugar.

Condenamos con la mayor energía este nuevo atropello sufrido por nuestros compatriotas y les expresamos nuestro pleno apoyo y solidaridad e instamos al gobierno de Chile a presentar al régimen cubano una protesta formal y el retiro del embajador de Chile en La Habana atendida la reincidencia.

Nelson Hadad

Presidente de la Comisión de Relaciones InternacionalesPartido Demócrata Cristiano.