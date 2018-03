Oportunidad para una derecha social

SEÑOR DIRECTOR

Este martes 20 de febrero se conmemoró el día mundial de la justicia social, un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones.

Desde otras perspectivas, por ejemplo en Aristóteles, encontramos la idea de “justicia distributiva”. No obstante, en la idea moderna, y entendiendo que este concepto ha sido uno de los estandartes levantados desde la izquierda, entendiendo que no es que sea un bastión único y excluyente para el resto, encontramos que el ethos de la justicia social, en la praxis, ha estado marcado por altos grados de inconsecuencia y de formas de enriquecimiento altamente cuestionables, a costillas del pueblo que dicen proteger, fundamentado precisamente en esta idea de igualdad.

Por esta razón, y pensando en la idea de derecha social, no cabe duda que esta última tiene la gran oportunidad de instalar en el debate público ideas tales como la equidad y las oportunidades como forma de generar, desde bases sólidas, una justicia que no solo sea la antítesis de la injusticia, sino que tenga un carácter verdaderamente social que vaya más allá de la simple y clásica verborrea de la lucha de clases y el resentimiento. Solo así, como nación, seremos capaces de establecer cimientos sólidos de prosperidad y bonanza tanto para las actuales como futuras generaciones.

Rodrigo Durán Guzmán