Plan de educación

SEÑOR DIRECTOR

Hace unos días se cuestionó la necesidad de asignaturas de Ciencias Naturales y Filosofía en los colegios.

Yo me cuestiono si es que en algún punto vamos a tomarnos en serio del debate de «cómo se enseña» en las salas de clases y no meramente la configuración de un plan homogéneo y estandarizado de educación.

Si realmente creemos en la libertad de enseñanza y en mejorar la calidad de educación debemos apostar a la diversidad de proyectos educativos y de alternativas de formación, con mayor flexibilidad en los currículos y en las opciones para los estudiantes y las familias. El objetivo de la educación no es “uniformar” a todos los estudiantes, sino que cada joven pueda desarrollar sus talentos y aptitudes de la mejor forma.

Jaime Tagle Domínguez