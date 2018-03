SEÑOR DIRECTOR

El Mineduc tiene razón en la polémica con el CNED por filosofía y ciencias. Pero veamos otros ángulos:

1. Lo más destacable de la nueva propuesta curricular no tiene que ver con esta absurda polémica: es el gran avance que significa haber recortado drásticamente el número de objetivos de aprendizaje en todas las materias y años. En sexto básico, había 152 “Objetivos de Aprendizaje”, en 10 asignaturas ¡para cubrir en 40 semanas de clases!… con un 45% de estudiantes que no comprende lo que lee. En países avanzados el lema es “aprender menos pero mejor”. Aquí es “más pero peor”.

2. Debemos comenzar a abandonar el concepto “materio-céntrico” de “pasar filosofía”, “pasar ciencias”, por uno centrado en equipos de estudiantes aprendiendo colectivamente a enfrentar problemas como: “analizar el cambio ecológico desde la conquista a la actualidad”, con insumos de historia, filosofía, biología, geografía y educación cívica. La vida real es así. Por ello, las escuelas deben adquirir plena libertad para integrar sus contenidos curriculares. No da igual un 6º Básico en que el 80% no entiende lo que lee, a uno en que el 20% no lo logra, y no es exageración. Dejemos a los directores y profesores más tranquilos, que al final todos van a aprender un poco más.

3. Hay que ir desapareciendo la distinción entre liceo científico-humanista y técnico, flexibilizando el currículum de ambos, transitando a liceos polivalentes. Es tan legítimo que el alumno CH quiera tomar un curso de gastronomía como que el alumno TP quiera tomar uno de filosofía. Ambos deben lograr pasión por el aprendizaje, así como aprender a aprender, razonar, colaborar y expresarse oralmente.

4.Cuando pasamos de la PAA (prueba de APTITUD académica) a la PSU convertimos las escuelas en fábricas de memoriones acríticos. Mientras no se rediseñe el mecanismo de ingreso a la educación superior, las escuelas seguirán olvidándose de las prescripciones curriculares para inventar la manera de que sus alumnos tengan “mejor PSU”.

Mario Waissbluth