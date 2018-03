¿Es realmente bueno el acuerdo entre Corfo y SQM?

Un menor precio del litio es bueno para Chile. El contrato Corfo con SQM no tiene sustento porque el royalty se basa en precios sobre 10.000 dólares por tonelada, lo que es irreal en el mediano-largo plazo. Gobierno de Piñera debiera intervenir y no aprobar las decisiones que Corfo ha tomado en esta materia.

Debemos entender que el mercado del litio es completamente distinto a otros mercados como el cobre y el petróleo, ya que una disminución del precio del mineral es algo positivo para nuestro país por razones muy particulares. Tenemos las mayores reservas y mejores concentraciones de litio del mundo, lo que a menor precio nos permite tener una mejor posición competitiva. A precios bajos no hay incentivos para nuevos sustitutos del mineral tales como grafeno u otros, lo que podría permitirnos que el litio tenga relevancia en los próximos 20 o 30 años y no nos pase lo que ocurrió con el salitre. El litio es uno de los minerales más abundantes que no sólo se encuentra en forma de salares y rocas, sino que en la sal de mar. Entonces, hoy existen variadas tecnologías a nivel de prototipo que permitirían sacar litio del mar como un subproducto de la desalinización del agua.

Existe además variadas tecnologías no evapóricas, es decir, tecnología no tradicional medioambientalmente limpia con menores costos de extracción y que podrían producir sin restricción de tonelaje anual. Tanto en China como en otros países hay proyectos en curso o por ser adjudicados con tecnologías de esta clase que no están siendo considerados en las proyecciones de litio que ponen el precio al alza, que van a aumentar la oferta considerablemente mucho más de lo que los expertos tradicionales pudieran imaginarse. Por último, la curva de participación de mercado de Chile a nivel mundial ha venido decreciendo desde el 2007 momento que alcanzó su peak de 41.4% del mercado partiendo con un 27,6% en 1995 con sólo 10.600 toneladas anuales mientras que Australia, China y Argentina han aumentado su importancia relativa en forma continua desde un inicio. Lo anterior implica que si no queremos seguir perdiendo competitividad en el mercado del litio el próximo gobierno debe impulsar la liberalización de litio pero con producción de valor agregado. Ahí está el real valor para Chile. Por todo lo anterior, la posibilidad de que el precio se mantenga en los niveles de hoy es prácticamente nula. Por ello me atrevo a decir que el contrato firmado entre Corfo y SQM no tiene sustento alguno para Chile porque el royalty fue calculado sobre la base de precios por sobre 10.000 dólares por ton del litio, cosa que en el mediano-largo plazo es irreal. La contraloría no debiera aprobarlo y el próximo gobierno debiera intervenir en las decisiones que Corfo ha tomado en materia de litio.